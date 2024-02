Ferragnez, qual è il "peso" economico dei follower sulla separazione della coppia

Può essere brutto fare i conti in tasca a una coppia ma è quello che, inevitabilmente, dovranno affrontare a livello legale i Ferragnez dopo la loro separazione. Se fino a quando andavano d'amore e d'accordo non era una priorità pensare a come condividere i loro milionari introiti, adesso le cose sono cambiate e non soltanto per le classiche questioni legali che riguardano qualsiasi coppia, anche quelle "normali", quando si lasciano: in questo caso un peso determinante sul mantenimento riguarderà pure i follower che hanno fatto le loro fortune.

Cosa succede con i follower

Una prima risposta a come saranno gestiti i ricavi grazie ai loro "seguaci" soprattutto su Instagram dove lei ne conta poco più di 29 milioni (in attesa di sapere dalle indagini della magistratura se e quanti saranno fake, fasulli) e lui circa 14,6 milioni è stata data al Messaggero dall'avvocato Pier Filippo Giuggioli, che si era occupato della causa di Silvio Berlusconi nei confronti dell'ex moglie Veronica Lario. Infatti, nel momento in cui avverrà il divorzio si dovrà tenere conto " dell'apporto del singolo non solo all'attività di supporto alla famiglia, ma anche alla professione dell'altro e quanti sacrifici abbia fatto per consentirgli di raggiungere tale posizione". In parole ancora più semplici dovrà essere quantificato quanta ricchezza l'uno ha portato all'altro e viceversa fondamentale per costruire la cifra relativa al mantenimento.

La stima sul giro d'affari

In mancanza di accordi diversi, infatti, è questo l'orientamento della Cassazione e l'avvocato Giuggioli ha già vissuto cosa accadde con la sentenze "Grilli" e "Berlusconi" che diedero una nuova e chiara visione della legge " sull'apporto del coniuge al lavoro dell'altro, con conseguente compensazione" . È per questo che l'avvocato spiega che una discriminante in caso di divorzio riguarda chi dei due " abbia giovato di più al successo dell'altro" sul giro d'affari complessivo che vede la Ferragni ricavare circa il doppio (stima intorno ai 40 milioni di euro) rispetto a Fedez. A quel punto, sotto la lente d'ingrandimento potranno finire i guadagni ottenuti soltanto grazie ai follower e fare i conti finali.

Anche se il suo potere economico è crollato, la Ferragni arrivava a guadagnare quasi centomila euro per ogni post pubblicato: come detto all'inizio, si dovrà capire adesso quale piega prenderanno le indagni relative ai follower finti o acquistati che rientrano, di diritto, anche in quello che si dovrà "spartire" la coppia relativamente a quest'ambito specifico. Dopodiché, come in ogni famiglia, verrà discussa l'assegnazione della casa, chi dei due si occuperà dei figli (se ci sarà l'affidamento condiviso o meno) e, chiaramente, il patrimonio coniugale complessivo della coppia di fondamentale importanza soprattutto per il sostentamento della prole.