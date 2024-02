Follower, guadagni, società, immobili: quanto vale l'impero Ferragnez

Le voci sulla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez si rincorrono dalla giornata di ieri. Indiscrezioni, spifferate, sospetti e punti interrogativi che potrebbero presto lasciare spazio alla versione definitiva dell'influencer, attesa domenica 3 marzo nel salotto televisivo del programma di Fabio Fazio. Quella potrebbe essere la sede per raccontare tutto e spiegare nei dettagli quanto accaduto. Nel frattempo sullo sfondo non passa inosservata una domanda che i più curiosi contnuano ad avanzare: quanto vale l'universo Ferragnez? Tra follower, guadagni, società e immobili si tratta di un impero con numeri da capogiro.

Gli ultimi numeri aggiornati sui social fanno impressione: 29,2 milioni di follower per la star del web; 14,6 milioni per il rapper Federico Lucia. Una cassaforte che, sommando quelli di entrambi, ammonta a 43,8 milioni. Ferragni, tra l'altro, ha dovuto fare i conti con un calo di seguaci su Instagram alla luce del Pandoro gate che nelle scorse settimane ha fatto assai discutere. I due hanno messo su un impero che La Repubblica quantifica in ben 60 milioni, suddivisi in 40 per lei e 20 per lui. Certo, di fronte a cifre del genere appare tutt'altro che facile affrontare le mine che il colosso economico presenta. Il che va al di là delle ipotesi del caso secondo cui Fedez si sarebbe mostrato preoccupato per le potenziali conseguenze in seguito alla bufera mediatica che ha coinvolto la regina delle influencer d'Italia.

Che ne sarà del superattico a CityLife? Qule sarà il destino per la villa sul lago di Como da circa 5 milioni di euro? Nel primo dovrebbe continuare a vivere lei, che potrebbe conservare il tetto coniugale. Su Il Sole 24 Ore si legge che Fenice Srl (società licenziante dei marchi Chiara Ferragni) ha chiuso il 2022 con ricavi per 14,2 milioni e un giro d’affari a valore retail di 61 milioni, in crescita rispettivamente del 115% e del 134% sull'anno precedente. Per quanto riguarda TBS Crew srl, la digital company fondata e diretta dall'influencer, viene riportato che i ricavi netti sono passati dai 7,1 milioni del 2021 a 14,6 milioni del 2022 (+105%).