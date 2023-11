Ferragni, Khaby e gli altri: chi sono gli influencer italiani più pagati al mondo

Sportivi, attori, influencer e cantanti. Nella top 100 dei più pagati al mondo su Instagram ci sono proprio tutti. Il primo posto rimane saldamente in mano a Cristiano Ronaldo (pagato 3,2 milioni di dollari a post), al secondo sale Lionel Messi (che nel 2022 era terzo) mentre il gradino più basso dei più pagati al mondo sulla popolare piattaforma social spetta a Selena Gomez, che scalza Kylie Jenner. Nella classifica stilata da HopperHQ, azienda che si occupa di analisi e monitoraggio dei social media, spiccano però anche due italiani: Khaby Lame e Chiara Ferragni. Fuori dalla top 100 ma comunque tra i più pagati in Italia ci sono anche Gianluca Vacchi, Mariano Di Vaio e Giulia De Lellis

Quanto è ricco Khaby Lame

L'influencer italiano più pagato al mondo è Khaby Lame, 23enne senegalese naturalizzato italiano, diventato famoso durante la pandemia per i suoi video-reaction muti pubblicati su Tik Tok. Mentre sulla popolare piattaforma di video Khaby è il più pagato al mondo, su Instagram si è piazzato al 40esimo posto grazie ai 79 milioni di follower che gli consentono di guadagnare 325mila dollari a post.

Quanto guadagna Chiara Ferragni su Instagram

Al secondo posto tra gli influencer italiani più pagati al mondo c'è Chiara Ferragni. A livello mondiale, secondo i dati forniti da HopperHQ, l'imprenditrice digitale è 92esima con un seguito di 29 milioni di follower, che le consentono di guadagnare 102mila dollari a post. Rispetto alla classifica del 2022, la moglie di Fedez ha perso diverse posizioni ma è riuscita comunque a rimanere all'interno della top 100. Nel nostro paese comunque è sul podio dei più pagati dietro solo a Lame.

Gianluca Vacchi

Sebbene la sua catena di kebab non navighi in buone acque, l'attività di influencer rende bene a Gianluca Vacchi, che risulta essere il terzo influencer italiano più pagato al mondo. L’imprenditore è fuori dalla Top 100 ma a livello globale Vacchi può contare su un seguito di 22,5 milioni di follower che gli consentono di guadagnare cifre da capogiro per ogni sponsorizzata su Instagram: 69mila dollari a post.

Fedez, Di Vaio, De Lellis

Nelle classifiche degli influencer più pagati in Italia ci sono, però, altri nomi molto conosciuti e seguiti e che, proprio grazie al numero di follower ed engagement, guadagnano migliaia di euro a post per promuovere brand e prodotti. Tra i più pagati ci sono il rapper Fedez, il modello Mariano Di Vaio (50mila dollari a post) e le influencer Giulia De Lellis e Valentina Ferragni. Per loro i guadagni oscillano tra i 15 e i 20mila dollari a post.