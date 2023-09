"Un'emergenza". Fedez finisce in ospedale: la corsa della Ferragni per vederlo

La momentanea sparizione di Fedez da Instagram sta destando preoccupazione tra i fan del rapper. Da oltre ventiquattro ore Federico Lucia non condivide foto né video sul suo canale e il fatto non è passato inosservato vista la costanza con la quale il cantante pubblica contenuti sul web. A fare scattare l'allarme è stato, però, il rientro anticipato di Chiara Ferragni da Parigi motivato da lei stessa come "un'emergenza" e in rete si è scatenato il panico tra i sostenitori di Fedez.

I timori sono che il rapper abbia avuto nuovi problemi di salute. Dopo l'operazione per rimuovere il tumore al pancreas, Fedez sembrava essersi ripreso a pieno dall'intervento ma una brutta depressione lo aveva costretto a curarsi alla fine del 2022. Le terapie mediche, però, si erano rivelate sbagliate per il suo caso e, con la sospensione dei farmaci, l'artista aveva subito l’effetto rebound. Dallo scorso maggio il marito della Ferragni era tornato su Youtube e sembrava avere superato il momento più difficile. Ma con il ritorno al banco dei giudici di "X Factor", il pubblico si è accorto che Fedez non è quello di una volta. L'artista è apparso apatico e quasi svogliato nelle puntate andate in onda fino a oggi e tra i fan la preoccupazione è ulteriormente cresciuta, soprattutto dopo il rientro d'urgenza di Chiara Ferragni dall'estero.

Il rientro d’urgenza della Ferragni da Parigi

Chiara Ferragni si trovava a Parigi per presenziare alle sfilate della Fashion Week quando, tra un video e l'altro, ha condiviso lo scatto di due mani intrecciate e un messaggio, che ha fatto scattare l'allarme. " I migliori amici sono quelli che saltano con te sul primo volo quando tu hai un'emergenza ", ha scritto l'influencer taggando l'amica Chiara Biasi, che ha volato con lei da Parigi a Milano. Ad alimentare la preoccupazione sulle condizioni di salute di Fedez è stato anche l'amico e collega Davide Marra, che ha sostituito Luis Sal nel podcast Muschio Selvaggio. In una delle sue ultime dirette su Twitch, il blogger ha detto: " Un abbraccio a Fedez e non dico altro ". Poco fa, il Corriere ha anticipato che Fedez si troverebbe attualmente ricoverato in ospedale a Milano per accertamenti medici, ma non è chiaro quale problema di salute lo abbia colpito. Si sa solo che di recente il rapper aveva confessato di avere avuto il fuoco di Sant'Antonio, un'infiammazione che si scatena dal virus dell'Herpes Zoster.

Le voci dal web: "Operato per ulcere gastriche"