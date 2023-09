"Si vede che Fedez sta male". Fan preoccupati dopo la prima di X Factor

Sguardo serio a tratti assente, atteggiamento distaccato, poche parole. Il Fedez visto nella prima puntata di X Factor non è quello a cui il pubblico è abituato. Lo hanno visto tutti, telespettatori e persino utenti del web, che subito dopo la prima del talent di Sky hanno commentato il comportamento del rapper sui social network. E l'opinione è comune a molti: "Fedez non sta bene".

Di certo gli ultimi mesi sono stati complicati per il rapper. Lo ha ammesso lui stesso nello speciale Sanremo di The Ferragnez e lo ha ribadito su Instagram, nelle scorse ore, parlando tra le righe della depressione: " In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione, cercando miglioramenti soprattutto per il bene della mia famigli a". Ma a X Factor Fedez ha fatto capire di non avere ancora superato i suoi problemi.

Fedez a X Factor, le critiche

Nella prima puntata di X Factor Fedez è apparso decisamente sottotono, distaccato e a tratti annoiato. Atteggiamenti inusuali per lui che in realtà è sempre pronto alla battuta, a fare valere le sue ragioni e scontrarsi con gli altri giudici. Così sono arrivati i primi commenti sarcastici. " In quest’edizione Fedez è stato palesemente sedato", ha scritto un utente sotto al post Instagram del programma, dove Fedez segue la performance dei Papercats, mentre un altro utente ironizzava: "Fedez il Tavor non funziona". Altri invece hanno puntato l'attenzione sulla svogliatezza del rapper, come se il ruolo di giudice lo annoiasse e le critiche si sono sprecate: " Ma Fedez a chi sta facendo un favore a stare lì?? Che entusiasmo...fattela 'na risata!", "Fedez se non hai voglia stai a casa! ".

Fedez preoccupa i fan