"Mi ha cambiato molto." Effetto rebound: cosa è il disturbo di Fedez

Le ultime storie condivise da Fedez sul suo profilo Instagram hanno scatenato la caccia all'informazione. Effetto rebound, il disturbo che ha colpito il rapper nelle ultime settimane, è tra le parole più cercate sui motori di ricerca nelle ultime dodici ore. Cioè, da quando il marito di Chiara Ferragni ha rivelato di avere dovuto sospendere immediatamente l'assunzione di uno psicofarmaco, che gli stava procurando seri effetti collaterali come il tic nervoso alla bocca e la balbuzie mostrati di recente. Ma cos'è l'effetto rebound di cui Fedez ha parlato nel suo video, dichiarando: " E' una cosa che non auguro a nessuno "?

"Da mesi assumo antidepressivi"

Su Instagram il rapper ha raccontato che, da quando ha scoperto di avere un tumore al pancreas, assume regolarmente psicofarmaci per la depressione. Fedez ha confessato di averne cambiati diversi nel corso degli ultimi due anni, ma l'ultimo medicinale (cominciato a gennaio) ha avuto un effetto devastante su di lui: " Non era assolutamente indicato per me, era un antidepressivo molto forte, che mi ha cambiato molto. Mi ha agitato tanto e mi ha dato effetti collaterali forti come il tic alla bocca e la difficoltà a parlare ". Effetti negativi importanti che lo hanno portato a sospendere immediatamente l'assunzione del farmaco.

Sospensione degli psicofarmaci e effetto rebound

L'interruzione improvvisa, però, ha sortito l'effetto contrario e, invece di stare meglio, Fedez ha visto peggiorare le sue condizioni di salute: "Oltre a darmi un annebbiamento importante a livello cognitivo, mi ha dato forti spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito di camminare per alcuni giorni. Ho avuto vertigini molto forti e nausea - ho perso cinque chili in quattro giorni - e mal di testa fortissimi ". Il rapper ha avuto il cosiddetto effetto di rimbalzo o effetto rebound, che comporta la ricomparsa e l'inasprimento di una determinata patologia o di un sintomo già presente prima dell'inizio dell'assunzione del farmaco fino a vere e proprie crisi di astinenza.

Smettere dall'oggi al domani un antidepressivo è altamente sconsigliato. L'organismo deve abituarsi a fare a meno del principio attivo del medicinale. Per questo il farmaco viene scalato gradualmente fino alla totale sospensione per evitare effetti collaterali gravi - l'effetto rebound appunto - ai quali è andato incontro invece Fedez. L'interruzione drastica degli antidepressivi (ma anche sonniferi, cortisonici e antistaminici) può scatenare reazioni peggiori di quelle per le quali il farmaco era stato prescritto e portare stati di ansia, attacchi di panico, convulsioni e tic nervosi dovuti al riacutizzarsi della depressione.

Quanto dura l'effetto rebound

Fedez ha dichiarato di non essere ancora al cento per cento delle sue condizioni e di avere ancora qualche sintomo collaterale dovuto all'effetto rebound (vertigini e sudorazione improvvisa). Nonostante le gravi conseguenze che comporta, l'effetto rebound non ha una durata eccessiva. Per smaltire antidepressivi e psicofarmaci, l'organismo può impiegare da un minimo di qualche giorno (a seconda del dosaggio e del farmaco) fino a un massimo di tre, quattro settimane dopo l'insorgenza delle reazioni avverse.