"Fesso", "Radio Deejay esiste grazie a mio padre". Cosa è successo tra Jody Cecchetto e Linus

Sta facendo discutere il botta e risposta sui social network tra Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto, e dj Linus. Quest'ultimo ha ironizzato sul deludente risultato in termini di ascolti di "People from Cecchetto", il docufilm trasmesso su Rai Uno e dedicato al talent scout, che ha scoperto personaggi come Jovanotti e Fiorello e ha fondato Radio Deejay e Radio Capital. Il figlio di Cecchetto ha difeso il padre sul web con una video risposta a Linus che, però, ha sortito l'effetto di stuzzicare lo speaker radiofonico e lo scontro è stato inevitabile.

Cosa ha detto Linus a Deejay chiama Italia

Tutto è nato dal commento fatto da Linus durante la puntata di Deejay chiama Italia del 21 dicembre, il giorno dopo la messa in onda del documentario People from Cecchetto, che Rai Uno ha dedicato a Claudio Cecchetto. In diretta radiofonica Nicola Savino ha commentato i risultati di ascolto delle prime serate televisive, sottolineando la prestazione poco entusiasmante della rete ammiraglia. A quel punto Linus è intervenuto ridendo: "Malissimo Rai Uno, evidentemente c'era qualcosa di pochissimo interessante". La replica di Nicola Savino è stata ironica ("Quanto sei fesso") e Linus c'è andato giù pesante, riferendosi a Cecchetto: "Eh no, quanto è fesso quello". Il commento pungente è passato inosservato ai più, ma non al figlio Cecchetto, Jody, che su Instagram ha replicato con garbo e intelligenza a Linus.

La video risposta di Jody Cecchetto

Jody Cecchetto ha scelto di lasciare passare le festività natalizie prima di commentare le parole di Linus poi ha realizzato un video, nel quale ha difeso il padre, talent scout di personaggi come Jovanotti, Fabio Volo e Fiorello. " Caro Pasquale, ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto qualcosa di "pochissimo interessante". Il documentario è un abbraccio a e dagli amici di cui si ripercorrono le storie, non un tributo a Claudio Cecchetto. Sminuendo il documentario hai sminuito la storia di grandi personaggi, colleghi e amici tuoi ", ha detto nel filmato Instagram Jody, che ha seguito le orme del padre lavorando come speaker radiofonico. " Quel "fesso" è la persona grazie alla quale fondamentalmente voi siete lì ed esiste Radio Deejay, quindi anche solo per questo senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra", ha aggiunto Jody Cecchetto, concludendo pungente: "Le parole dette davanti a quel microfono hanno un peso. Il tuo è stato dissing becero, niente a che vedere con la tua figura professionale ".

La replica di Linus sotto al post di Jody