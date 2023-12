"Festeggeremo insieme". Sonia Bruganelli e il Natale con Paolo Bonolis e i figli

"Festeggeremo Natale insieme”. Sono queste le parole con cui Sonia Bruganelli, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha svelato che trascorrerà le festività natalizie insieme al suo ormai ex marito Paolo Bonolis. Sono passati diversi mesi dalla separazione tra il noto conduttore tv e l’imprenditrice, ma il loro è un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia ed è per questo che, anche per amore dei figli, continuano ad essere l’uno il punto di riferimento dell’altro.

Il natale di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

A partire dal prossimo 22 dicembre, quindi poco prima che prenderanno ufficialmente inizio le vacanze natalizie, Sonia trascorrerà molto tempo in famiglia. “A Natale festeggeremo insieme, prima il compleanno di Silvia, ormai diventata grande, poi arriveranno i figli di Paolo dall'America con i loro bambini e le compagne e poi gireremo”, ha svelato la Bruganelli. Ed ha aggiunto: “Festeggeremo insieme perché siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia ci fa sentire paura. In casa percepisco solo sicurezza, sempre”.

Proprio a questo proposito, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato di sentirsi molto fortunata per l’amore che riceve quotidianamente dai figli: “Mi reputo fortunata, Silvia è la nostra luce, la nostra gioia, Adele sogna di recitare e la vedo crescere ogni giorno, diventare anche un poco mia complice in famiglia. Poi c'è Davide che si è fidanzato, gioca a calcio vicino a Milano e ha trovato un suo equilibrio. Ho conosciuto anche la sua fidanzata e insieme si godono la fortuna di essersi trovati”.

La nuova vita di Sonia Bruganelli

Manca davvero poco e l’imprenditrice è pronta a traslocare in una nuova casa tutta sua: “Con il nuovo anno dovrei spostarmi davvero, fare il trasloco e finalmente avrò una casa tutta mia. Questo sarà un grande cambiamento per me”, ha svelato al settimanale.

Poi, a riguardo della sua vita sentimentale, la Bruganelli ha ironizzato sul fatto che ogni settimana la associano ad un ragazzo diverso, così ha commentato: “Ogni settimana ho un fidanzato diverso (ride, ndr). Ormai non perdo più neanche tempo a smentire. Però ci rido: fossero queste le cose gravi. In compenso posso dire che sono dimagrita seguendo un regime nemmeno troppo rigido e questo mi fa stare bene. Anche di testa”.

I libri di Sonia, il programma di Sonia Bruganelli

A gennaio Sonia Bruganelli è pronta a tornare in tv con il suo programma, I libri di Sonia. Il format non subirà grandi variazioni, ma ci saranno tantissime novità: “Avremo scrittori impegnati, che hanno raggiunto grandi traguardi e vinto premi importanti, ma anche libri pop, più leggeri. E strizzeremo l’occhio ai racconti della GenZ”, ha affermato. E ancora: “È un programma che tocca il mio cuore; qualcosa che ho sempre sognato, voluto, in cui ho creduto fin da subito. All’inizio non è stato facile, ma per paure solo mie. Pensavo che molti scrittori mi avrebbero risposto picche, che non si sarebbero fatti intervistare da me, ma era tutto nella mia testa”. Infine, ha concluso confessando quanto, anche in questo caso, Paolo Bonolis le sia stato molto vicino: “I consigli di Paolo poi sono stati preziosi...”.