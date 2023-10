Sonia Bruganelli, Antonino Spinalbese, il flirt: ecco perché si parla della coppia

È bastata una foto - fatta circolare sui social network negli scorsi giorni - a scatenare le voci di un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. I due si conoscono da tempo, cioè dalla partecipazione al Grande fratello vip: lui come concorrente, mentre lei come opinionista in studio la fianco di Alfonso Signorini. Ma insieme, lontani dagli studi televisivi, non erano mai stati paparazzati almeno fino a pochi giorni fa, quando su Instagram è stata pubblicata una foto nella quale l'ex di Belen Rodriguez e l'ex signora Bonolis sono fianco a fianco in locale. E il gossip è decollato.

La foto su Instagram e i commenti

Nel weekend Sonia Bruganelli ha condiviso sulla sua pagina personale un'immagine, nella quale si è mostrata in compagnia di altre due persone in un locale al momento dell'aperitivo. Niente di strano, se non il commento - sotto al post - fatto da Antonino Spinalbese. " Manca il ragazzino lì in mezzo", ha scritto l'hair stylist di Torre del Greco, svelando che insieme a loro, dietro l'obiettivo della fotocamera, c'era anche lui. Sonia Bruganelli ha così replicato ironica: " Non capisco a chi tu possa riferirti??? ". E Spinalbese sembra non avere gradito il fatto di essere stato escluso dallo scatto: " Beh, io ". Poche ore dopo è arrivata la segnalazione di Spinalbese e Bruganelli insieme in un locale e le voci su un presunto coinvolgimento sentimentale tra i due si sono alimentate.

La smentita di Sonia Bruganelli

Divertita dai gossip, l'ex moglie di Paolo Bonolis è voluta intervenire pubblicando un'altra immagine, nella quale compare anche Antonino. " Mi dispiace per voi, e un po' anche per me... ", ha ironizzato Sonia Bruganelli, smentendo il flirt e aggiungendo: " Nuove collaborazioni nascono ". Nessun appuntamento romantico, insomma, ma un aperitivo di lavoro in compagnia di Spinalbese, Federico Lampredi, autore televisivo che ha collaborato alla realizzazione di trasmissioni televisive come "Grande Fratello" e "Ciao Darwin", e Violante Bartalucci, produttrice esecutiva di una società di produzione del gruppo Banijay. Ma su quale progetto stiano lavorando la 49enne e Spinalbese se ne saprà di più nei prossimi mesi.

L'indiscrezione di Dagospia