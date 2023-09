"Se Paolo trova un'altra io....". Sonia Bruganelli e la gelosia per Bonolis

L'ultima volta che Sonia Bruganelli è stata ospite di Verissimo al suo fianco c'era il marito Paolo Bonolis. Era il 23 aprile e la coppia aveva scelto lo studio di Silvia Toffanin per smentire le voci di divorzio che circolavano da mesi. Cinque mesi dopo l'imprenditrice è tornata a Verissimo da sola per parlare della separazione del conduttore ma, a sorpresa, ha avuto solo parole bellissime, di stima e di profondo affetto, per Paolo e per il legame che ancora li unisce: " Siamo amici, siamo confidenti, siamo vicini" .

Al cospetto di Silvia Toffanin, Sonia Bruganelli è tornata a parlare del sentimento che ancora unisce lei e Bonolis e che mai, nonostante le carte, gli avvocati e il divorzio, potrà essere messo in discussione: " Ci vogliamo bene. Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, soprattutto se ci sono dei figli ". Le loro strade, però, si sono divise e per anni hanno corso parallele senza più incontrarsi, portando alla definitiva rottura.

I motivi della separazione

Legati dal 1997, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono sposati nel 2002 e dal loro legame sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Ma quando l'amore di un tempo si è trasformato dirsi addio - almeno per l'imprenditrice - è stato quasi naturale. " A un certo punto ho sentito l'esigenza di essere libera. La libertà è poter dire alla persona che ho accanto che non ho più piacere di vivere dei weekend romantici, che ho voglia di lavorare di più, di conoscere e viaggiare di più", ha dichiarato la Bruganelli, che ha spiegato: "Mi sono sentita di dirgli: 'Io sono a questo punto, tu a che punto sei? Se sei in un punto diverso dal mio, non voglio tenerti attaccato a me. Voglio che tu sia libero di trovare una persona che abbia il tuo stesso entusiasmo di fare una cena romantica e guardare la luna, perché magari hai voglia di condividere questo con la donna che hai accanto'. Io non sono più questa, lo ero da ragazzina, ma ora sono diversa" . Così le loro strade si sono separate anche se Bonolis, ha confessato lui, ha tentato di salvare il matrimonio in ogni modo.

La gelosia e il loro futuro