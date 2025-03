"Figli esclusi dal testamento". Il giallo sull'eredità di Gene Hackman

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo giallo su Gene Hackman. Dopo i misteri sulla morte dell’attore e della moglie, la pianista Betsy Arakawa, chiariti dai risultati delle autopsie quasi un mese dopo la scomparsa della coppia, si accende il dibattito sull’eredità del divo di Hollywood. Secondo quanto reso noto dal Daily Mail il due volte premio Oscar avrebbe diposto di lasciare il suo patrimonio di 80 milioni di dollari unicamente alla moglie. Non sembrerebbero esserci tracce dei tre figli - Christopher Allen (65 anni), Leslie Anne (58) ed Elizabeth Jean (62) – nel testamento.

Secondo il tabloid britannico l’assenza dei tre figli nati dal matrimonio con Faye Maltese potrebbe innescare una lunga battaglia legale per l’eredità di Hackman. “Se fosse morto prima e la moglie fosse sopravvissuta, sarebbe stata la terza guerra mondiale”, ha confidato un esperto di diritto. Entrando nel dettaglio, Hackman avrebbe modificato alcuni dei trust che aveva istituto. Dopo aver individuto il “GeBe Revocable Trust” come primo trust, l’attore avrebbe designato la moglie Betsy come fiduciaria. E, ancora, il ruolo sarebbe stato trasferito all’”Avalon Trust”. Durante questa serie di modifiche, i figli dell’attore potrebbero essere stati esclusi dall’asse ereditario. Ma serviranno approfondimenti.

Secondo il Daily Mail Hackman – affetto da Alzheimer – avrebbe firmato la copia più recente del suo testamento il 7 giugno 2005. Ma non è chiaro a quando risalirebbe la diagnosi della malattia neurodegenerativa. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Il figlio Christopher Allen Hackman ha assunto l’avvocato Andrew M. Katzenstein specializzato in trust ed eredità. “Questa mossa dimostra che il figlio dell’attore sta cercando di proteggere i propri interessi”, commento una fonte. “Sta succedendo qualcosa - prosegue -. Non so perché le altre due figlie non siano rappresentate da nessuno. Questo mi fa capire che ci sono guai in arrivo”.

Per quanto riguarda il testamento della moglie di Hackman, questo assegna tutti i suoi beni a un trust, da distribuire a organizzazioni benefiche e per la liquidazione dei debiti. Ma si prospetta una lunga contesa legale...