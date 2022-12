Il figlio 15enne vuole cambiare sesso: battaglia legale tra la star del Nba e l'ex moglie

Sarà un tribunale americano a decidere se Zaya Wade, 15 anni, figlio dell'ex campione di basket Dwyane Wade, può cambiare nome e sesso pur non avendo raggiunto la maggiore età. Intanto lo sportivo è in piena battaglia legale con l'ex moglie, Siohvaughn Funches, che si oppone e lo ha citato in giudizio con accuse precise: " Sostiene la transizione di nostro figlio per scopi di lucro ".

Negli Stati Uniti la vicenda che coinvolge il campione di basket Dwyane Wade e suo figlio sta tenendo banco da settimane. Da tempo l'adolescente, 15 anni, ha intrapreso un percorso di transizione per diventare donna dopo avere fatto coming out nel 2020. Sui social, dove è seguito da oltre 600mila follower, si fa chiamare Zaya e lavora come modella. Recentemente è apparso su alcune copertine di moda americane al fianco dell'attuale compagna del padre, Gabrielle Union, per parlare proprio della sua storia di transgender.

Dwyane Wade ha sostenuto sin da subito il desiderio del figlio di diventare donna e nel febbraio 2020, durante una ospitata nello show di Ellen DeGeneres, lo sportivo parlò pubblicamente del suo sostegno all'identità di Zaya dicendosi " orgoglioso di avere un bambino nella comunità Lgbtq+ ". Così Wade, che ha l'affidamento esclusivo del ragazzo, ha presentato un atto legale in tribunale per chiedere il cambiamento del nome e del sesso di Zaya.

L'opposizione della moglie

L'ex moglie di Wade, Siohvaughn Funches, si è però opposta con fermezza alla scelta dello sportivo di non aspettare i 18 anni di Zaya per presentare la richiesta di cambio di nome e sesso. La donna ha fatto sapere di non essere contraria al processo di transizione del figlio, ma di volere attendere la maggiore età di Zaya. Poi ha accusato l'ex coniuge di sostenere la scelta di genere dell'adolescente solo per fini di lucro. " Nell'obiezione Funches afferma di aver avuto un incontro con Wade in aprile - riferisce il sito americano Npr - durante il quale: 'Wade mi ha detto che intendeva rendere nostro figlio molto famoso a causa del nome e della questione del genere e mi ha anche informato che ci sarebbero state approvazioni/ contratti ad esso collegati'". Mentre ad altre riviste la donna ha parlato di pressioni: "Temo che Dwyane possa fare pressioni su nostro figlio affinché vada avanti con il nome e il cambio di genere per capitalizzare le opportunità finanziarie che ha ricevuto dalle aziende ".

L'udienza che stabilirà chi tra i due genitori ha ragione è fissata per il 12 dicembre. Fino a quel momento il tribunale non si pronuncerà sul cambio di nome e genere di Zaya Wade. Ma intanto emerge che l'ex star del Nba starebbe negoziando con la Disney un contratto milionario proprio a nome dell'adolescente. Zaya non sarebbe il primo giovane transgender star dei social a firmare contratti multimilionari per trasmissioni, libri e altri progetti.