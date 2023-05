"Filippo era geloso, io e Matteo...". La bomba della Pellegrini su Giunta

" Tre amici, la stessa casa, grande cameratismo ". Così Federica Pellegrini descrive l'inizio della singolare relazione a tre tra lei, Filippo Magnini (che all'epoca era il suo fidanzato) e il loro allenatore Matteo Giunta nella sua biografia "Oro". Era il 2013 e in quell'anno iniziava un sodalizio professionale poi naufragato a causa della gelosia e della passione.

Nel suo libro la Divina ripercorre quei momenti vissuti a tre senza lasciare nulla all'immaginazione. Gli allenamenti in vasca e la vita nell'appartamento di Verona: " Matteo era molto discreto, io e Filippo lo vedevamo solo a pranzo, a cena e agli allenamenti. I primi tempi mi chiedevo addirittura se fosse depresso, perché era sempre chiuso in camera ". Giunta, cugino di Magnini, aveva accettato di allenare la coppia azzurra lasciando Roma. Un esperimento tecnico che, nel tempo, si è dimostrato azzeccato soprattutto per Federica Pellegrini e questo ha incrinato irrimediabilmente il rapporto con Filippo.

La gelosia di Magnini

" Filippo era geloso, ma non perché immaginasse che tra me e Matteo ci fosse una relazione. O comunque non solo per questo. La sua principale preoccupazione era il nuoto", racconta la campionessa di nuoto, che prosegue: "Più che l'attrazione erotica tra me e Matteo, temeva il rapporto tra atleta e allenatore. Sentiva che Matteo si interessava di più a me che a lui e che io chiedevo la sua completa attenzione, e questo purtroppo era vero ". Federica Pellegrini si era presa un anno sabbatico, indecisa se continuare la sua carriera in vasca, ma qualcosa si sbloccò quando Magnini le chiese la mano.

La proposta di matrimonio

A sorpresa Filippo Magnini le chiede di diventare sua moglie. La proposta di nozze arriva all'improvviso ma la Divina non racconta né come né quando, come se il fatto non l'avesse colpita. Ma la risposta è la più scontata: " Gli ho detto di sì. E in quel momento davanti a me si è spalancato l'abisso. Mi sono resa immediatamente conto che non era quello che volevo, ma ero paralizzata. Tutto mi sembrava sbagliato. Il tempo, il modo, lui. Come sempre la soluzione me l'ha data il nuoto ". Il nuotatore ha 34 anni e avrebbe voluto ritirarsi, ma a lasciare Federica con Matteo non ci pensa proprio: " Quando io ho scelto di continuare, Filippo mi ha seguito. La sua reazione è stata invece quella di rimanere, perché sentiva che tra noi le cose non andavano. E che se avesse mollato ci saremmo persi per sempre ".

La lite familiare e l'addio

Le liti tra Magnini e la Divina sono all'ordine del giorno. " Filippo attribuiva a Matteo la colpa di avermi allontanato da lui. Lo accusava di aver spinto perché io prendessi la decisione di continuare, facendo fallire la nostra storia d’amore ", racconta Federica Pellegrini che poi parla di un episodio molto personale avvenuto tra i due cugini relativo alle loro famiglie. " Quelle situazioni che ogni tanto capitano nelle famiglie, rancori così antichi che diventano inspiegabili ", scrive la nuotatrice. Matteo chiede a Filippo di fare da pacere tra sua madre e lo zio (il padre di Magnini), ma quest'ultimo si rifiuta: " Da lì in poi i rapporti tra le due famiglie, e tra Matteo e Filippo, non si sono più ricuciti ".