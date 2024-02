"È finita con Matteo Berrettini". L'ultimo gossip su Melissa Satta

La storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini potrebbe essere arrivata al capolinea. A rivelarlo, come ultimo gossip pre Sanremo, è stato Fabrizio Corona, che sul web ha sganciato la bomba legata all'ex velina sarda e al tennista. Secondo l'ex re dei paparazzi la crisi tra i due sarebbe in corso da settimane ma per la conferma si tratterebbe solo di giorni. "Peccato che ora non sia più solo un pettegolezzo o una voce di corridoio, ma bensì un fatto che noi vi possiamo confermare", si legge su Dillinger.

Come si sono conosciuti

La relazione tra l'ex velina e Berrettini era diventata pubblica un anno fa, a gennaio 2023. Il settimanale Chi aveva pubblicato le prime foto della coppia, svelando che i due avevano trascorso la serata assieme a Milano e persino la notte. Melissa e Matteo avevano aspettato a ufficializzare la storia, ma a marzo con un selfie da Miami erano usciti allo scoperto. Tutto ciò che è seguito è scritto nelle pagine della cronaca rosa degli ultimi mesi. La conduttrice è finita al centro delle critiche, additata come la responsabile principale delle deludenti prestazioni del compagno e a poco è valsa la sua difesa sui social network. Le ultime foto condivise con Matteo sul web risalgono al 6 gennaio scorso, quando la coppia si era rifugiata in montagna per una breve vacanza sulla neve. Ma ora l'idillio si sarebbe rotto.

È davvero finita tra Satta e Berrettini?

Secondo il portale dell'ex re dei paparazzi la caduta in disgrazia del campione, che ormai sul terreno rosso si vede più poco causa infortuni, avrebbe spinto la conduttrice a prendere le distanze da lui. "Ci stava tutta la storia con Berrettini quando lui era assolutamente il top del top, ma ora non vale più a nulla, non serve più a niente ed è diventato pure uno sfigato. Dunque, è giusto andare per un’altra via, un altro sport", riferisce sarcastico il sito di Corona, parlando una storia "mediatica" più che sentimentale. In realtà la storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sembrava poter avere un futuro. Dopo avere archiviato la storia con l'imprenditore Mattia Rivetti, la conduttrice aveva incontrato il tennista e tra loro sembrava procedere tutto a gonfie vele tanto che la Satta aveva presentato il fidanzato al figlio Maddox, nato dal matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng. La notizia del presunto addio, dunque, colpisce ma rimane incerta fino a diversa comunicazione degli interessati.