"È finita. Preferisco dirvelo io...". L'annuncio di Tiziano Ferro

"È andata così. 25/6/19 - 15/3/24". Tiziano Ferro ha scelto Instagram, come già aveva fatto in precedenza, per comunicare la fine legale del suo matrimonio. Il tribunale americano ha ufficializzato il divorzio tra Tiziano Ferro e Victor Allen il 15 marzo e da quel giorno le strade dei due coniugi si sono ufficialmente separate.

In realtà Ferro e Allen non vivevano più sotto lo stesso tetto da diversi mesi. Il cantante aveva parlato della separazione per la prima volta a settembre 2023, ma la crisi era già in corso da tempo. Dopo avere adottato i due figli, Margherita e Andres, nel 2022, tra il cantante e il marito erano iniziati i primi problemi e la crisi, mai superata, era sfociata nella separazione. Oggi, a distanza di sei mesi dalla richiesta di separazione, i giudici si sono pronunciati ufficializzando il divorzio tra Tiziano Ferro e Victor Allen, che rimangono comunque legati da un filo invisibile per l'affido condiviso dei due figli.

L'annuncio del divorzio

"È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile", ha scritto il cantante su Instagram, condividendo uno degli ultimi scatti con l'ex marito. "La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza", ha proseguito Ferro sulla sua pagina social. Poi l'artista ha ringraziato gli amici, parlando del difficile momento vissuto: "Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. …grazie Vic".

L'ultimo post di Ferro su Instagram

Le parole scritte da Tiziano Ferro su Instagram sanno di rinascita e la conferma arriva dall'ultima frase scritta nel suo post: "Sfoglio l'ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!". Un messaggio positivo completamente diverso dagli ultimi post condivisi da Ferro su Instagram, dove si era mostrato fragile e depresso e aveva dato l’addio al suo storico manager Fabrizio Giannini. Oggi l'artista italiano, che vive ancora a Los Angeles, sembra essere pronto a risollevarsi e a ricostruire la sua vita. Almeno è quello che si augurano i suoi fan, che continuano a sostenerlo anche attraverso i social.