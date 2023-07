"Forse mi rioperano...". Fiordaliso di nuovo in ospedale

Non c'è pace per la cantante Marina Fiordaliso, costretta a fare ritorno in ospedale per affrontare, molto probabilmente, un secondo intervento chirurgico. L'artista ha dato l'annuncio ai fan scrivendo sulle proprie pagine social, allegando al post anche un'immagine di lei con agocannula inserito e mascherina.

Il primo ricovero

A inizio mese la cantautrice italiana aveva già dovuto subire un'operazione a causa di un attacco di peritonite, una grave infiammazione di natura batterica che interessa la cavità addominale. I sintomi erano cominciati nella notte tra il 30 giugno e l'1 luglio, e quando i dolori si erano fatti insopportabili, l'artista era stata costretta a recarsi al pronto soccorso. In ospedale era stata poi operata d'urgenza e l'intervento era andato a buon fine. Uscita dalla sala operatoria, Fiordaliso era infatti riuscita a informare i fan, scattandosi una foto e scrivendo sui social: " Essere operata d'urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla! ".

Al messaggio avevano risposto tantissime persone, anche personaggi del mondo dello spettacolo, come Marco Carta, Rita Pavone, Pupo, Laura Pausini, Carmen Russo, Mietta, Enzo Salvi e Rita Dalla Chiesa. A causa della disavventura, la cantante aveva dovuto saltare il concerto in programma a Vasto il 2 luglio. " Non mollo nemmeno morta. Non preoccupatevi, tanto torno presto… peggio per voi ", aveva commentato.

Il nuovo post

A distanza di due settimane, il nuovo ricovero. Postando una nuova immagine che la mostra nuovamente in ospedale, Fiordaliso ha scritto ai suoi fan: "Di nuovo pronto soccorso e forse mi rioperano... ora mi ricoverano... posso dirvi ANCHE BASTA?? MA BASTAAAAA! Che anno terribile x me" . Sulla vicenda non si sa molto altro. Sulla sua pagina Instagram, l'artista ha aggiunto: " Sono di nuovo al pronto soccorso… ho avuto una ricaduta… mi ricoverano e forse mi rioperano... andiamo avanti... ne usciremo prima o poi... ". Che sia, dunque, un problema legato al precedente ricovero?