Fiorello fa da pacere tra Mahmood e Malgioglio: perché i due artisti avevano litigato

Ci voleva Rosario Fiorello per riportare la pace tra Cristiano Malgioglio e Mahmood dopo la polemica scatenatasi a seguito dell'uscita del nuovo singolo di Mahmood "Cocktail d'amore". Il titolo del brano è identico a un'altra celebre canzone del 1979 cantata da Stefania Rotolo ma scritta proprio da Malgioglio, che si è molto risentito per l'infelice scelta. Così Rosario Fiorello ha deciso di far chiarire i due artisti in diretta a "Viva Rai2!" e chiudere la polemica.

La polemica sul brano

Due settimane fa, quando è stata annunciata l'uscita del nuovo singolo di Mahmood, Cristiano Malgioglio era andato su tutte le furie. Interpellato dall'agenzia di stampa Adnkronos proprio sulla questione titolo, il paroliere c'era andato giù pesante con Mahmood. " Se lui non ha idee, cambiasse lavoro", aveva tuonato l'artista siciliano, aggiungendo risentito: "Questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui ". Malgioglio aveva accusato il giovane collega di avere mancato di rispetto a lui e al suo iconico pezzo, scopiazzandone il titolo senza alcun riguardo: " Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi 'Nel blu dipinto di blu'. Non si può fare, mi fa infuriare" . Mahmood non aveva replicato, evitando di alimentare la polemica, ma Fiorello ha pensato che la diatriba non potesse rimanere in sospeso.

La telefonata in diretta

Rosario Fiorello ha invitato Mahmood a "Viva Rai2!" e durante la diretta mattutina ha voluto fare da pacere tra i due artisti. Così, cellulare alla mano, lo showman siciliano ha telefonato in diretta a Malgioglio, che si è dimostrato più affabile del previsto. " Mahmood mi ha fatto arrabbiare ma adesso mi è passata. Come quelle tigri che quando le accarezzi poi diventano morbide. Sono nella fase morbida", ha detto il paroliere, spiegando il motivo della sua arrabbiatura : "Ero a Istanbul e a un certo punto mi chiama l'Adnkronos e mi dice che Mahmood ha scritto una canzone che si chiama 'Cocktail d'amore'. E lì mi sono incazzato. Perché ci sono brani iconici che devono rimanere iconici ".

Botta e risposta Mahmood - Malgioglio