"Non mi fa impazzire, la preferivo prima". Malgioglio boccia Elodie

Nell'ultimo periodo il nome di Elodie è stato al centro dell'attenzione mediatica tra tapiri, dichiarazioni femministe e gossip sulla relazione con Andrea Iannone. Ma a tirarla nuovamente in ballo nelle scorse ore è stato Cristiano Malgioglio. Nell'ultima puntata di "Tale e quale show", il giudice ha detto la sua sull'esibizione di Ginevra Lamborghini, che ha interpretato proprio l'ex talento di "Amici di Maria de Filippi". Ma, nel commentare la prestazione della concorrente, non è stato morbido sull'evoluzione artistica di Elodie, bocciando la sua trasformazione.

L'esibizione di Ginevra Lamborghini

Nell'ultima puntata dello show di Carlo Conti Ginevra Lamborghini si è trasformata in Elodie, portando sul palco il brano "Bagno a mezzanotte", ma l'esibizione non è stata fortunata. Carlo Conti si è visto costretto a fermare la performance della Lamborghini a causa di alcuni problemi tecnici, che impedivano ai telespettatori da casa di sentire la voce dell'artista. Quando i tecnici del suono hanno rimediato all'inconveniente, Ginevra Lamborghini è tornata a imitare Elodie concludendo senza intoppi l'esibizione, che però non ha convinto i giudici. "H ai cantato bene, ma col trucco non sei riuscita a somigliare a Elodie e ti sei però dimenticata di dividere le parole in sillabe come fa lei ", ha commentato Loretta Goggi. Ma quando la parola è passata a Malgioglio, è arrivata la stoccata a Elodie.

Le parole di Malgioglio su Elodie