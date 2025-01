"Fiorello non mi perdonerà mai": cosa c'è dietro la confessione di Baldini

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli anni '90, insieme a Fiorello, era una delle voci più popolari della radio ma con la fama e il successo arrivarono anche i guai. I soldi sperperati per un investimento sbagliato, la ludopatia, gli usurai hanno segnato gli ultimi due decenni della vita di Marco Baldini, che oggi sbarca il lunario lavorando su emittenti locali. " Mi diverto a fare le mie solite minchiate. Con queste piccole cose tiro su uno stipendiuccio che mi dà modo di poter vivere con la mia famiglia. Non guardo al passato, sto imparando a vivere nel presente ", ha raccontato al Corriere.

Gli errori e la sua vita oggi

Da anni "riga dritto" grazie alla compagna e al figlio ma il pregiudizio sul suo passato fatto di inganni, soldi bruciati e conoscenze poco raccomandabili lo hanno marchiato: " Mi guardano — aggiungo, giustamente — con sospetto. Con il passato che ho avuto e con quello che è stato scritto su di me la gente ci pensa non due, ma venti volte a darmi una mano. E alla fine dicono di no". Marco Baldini non si giustifica e ammette: "Se sono arrivato a questo punto non incolpo nessuno, l’errore è stato mio" . Se c'è una cosa, però, della quale il conduttore radiofonico si pente è di avere deluso Fiorello.

L'episodio legato a Fiorello

Nell'intervista Marco Baldini ha parlato del momento esatto in cui ha capito di avere perso la fiducia e l'amicizia di Rosario Fiorello: " Nel periodo in cui ero fuori di testa stavo parlando a un tizio che mi chiedeva dei soldi, eravamo intercettati e offesi Fiore, ma avrei potuto offendere mio padre, mia madre, mia sorella... avrei potuto offendere chiunque, perché ero fuori controllo. Feci un errore grosso, usai parole cattive e a quel punto una persona fa giustamente fatica a fidarsi di chi parla di te in un certo modo" . Pensare a una reunion del duo, che negli anni '90 fece ascolti record in radio e in tv, è dunque impensabile: "I mpossibile. Ma ho sbagliato io. C’è stata un’epoca in cui ero fuori dal mondo, vivevo in condizioni molto precarie, ho dormito anche in macchina, e ho fatto errori imperdonabili. Lui mi ha aspettato un sacco di tempo, poi quando ha visto che non c’era più ciccia ha detto basta" .

"Amadeus e Fiorello? Non sono invidioso"

A proposito della coppia Amadeus - Fiorello, che negli anni ha conquistato il pubblico e ottenuto grandi ascolti, Baldini si è detto sereno e felice per loro: " Fiore l'aveva sempre detto: se non facessi coppia con te l'unico con cui potrei provare è Amadeus. Una cosa che non mi è propria è l’invidia, anzi sono contento del successo degli altri ".

Con VivaRai2 era molto preso, negli ultimi mesi ci siamo un po' persi, ma ogni tanto ci sentivamo"

Il conduttore radiofonico ha poi ammesso di avere sentito Fiorello in alcune occasioni dopo il difficile periodo attraversato, ma di avere perso attualmente ogni contatto: "