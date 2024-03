"Fraintendimento e buona fede? Dolo e falsi". Valanga di critiche per Ferragni dopo Fazio

"Sono stata fraintesa". Se chiedessimo all'intelligenza artificiale di riassumere in poche parole l'intervista di 28 minuti di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, questa sarebbe la sua sintesi estrema. Si sarebbero potute contare le volte in cui l'influencer ha pronunciato questa parola. " Pensati fraintesa ", commentano dai social, parafrasando il suo "pensati libera" di Sanremo che, a distanza di un anno, si è dimostrato profetico visto l'allontanamento dal marito.

" Il fraintendimento la procura al momento la chiama truffa aggravata, e ci sta dando anche dei minorati che non hanno capito il suo messaggio comunicativo ", sbotta un utente che ha seguito l'intervista e, in effetti, è sembrato a più d'una persona che l'influencer abbia velatamente insultato gli italiani, incapaci di capire. " Hai perso un'occasione per chiedere scusa pubblicamente. Invece hai usato questa intervista per dire che abbiamo frainteso e basta! Mi spiace ", dice un altro. Se l'obiettivo dell'intervista era quello di recuperare consensi e dimostrare al pubblico di essere ancora quella buona, bella,brava e caritatevole, Ferragni ha miseramente fallito il suo obiettivo.

" Ho trovato tutto ridicolo, una buffonata ", è lo sfogo di una fan dell'influencer. " Credo che Chiara Ferragni abbia perso il contatto con la realtà. Quando la priorità resta quella di avere l'approvazione della gente per poter continuare a lavorare sui social, allora c'è davvero qualcosa che non va ", è il commento amaro di un utente davanti al tentativo continuo dell'influencer di cercare quell'approvazione che ha perso e che probabilmente non recupererà più. " Chiara Ferragni deve togliersi dalla bocca le parole 'fraintendimento' e 'buona fede', perché quando un pandoro viene venduto attraverso comunicati stampa e cartigli che lasciano intendere ai consumatori l'esistenza di un legame tra vendite e donazioni in favore dei bambini malati di cancro, non può esserci alcun tipo di fraintendimento e nessun errore di comprensione da parte dei cittadini ", è la reazione del Codacons, che boccia su tutta la linea la difesa dell'influencer.