Dopo il cancro, le parole su Eleonora Giorgi: "La forza dell'amore..."

Eleonora Giorgi circondata dall’affetto e dell’amore dei figli. Così, l’attrice e regista si è presentata nello studio di Pomeriggio 5 da Myrta Merlino, - dove ha svelato di aver iniziato la lotta per sconfiggere un tumore al pancreas - insieme ai suoi due figli, Andrea (avuto da Angelo Rizzoli) e Paolo, (avuto da Massimo Ciavarro). Proprio Angelo Rizzoli – che per uno strano caso del destino - aveva conosciuto in quello studio, dove è iniziata ben 52 anni fa la sua carriera: “Qui, in questo posto meraviglioso che voi non potete vedere, cinquant'anni fa - perché quest'anno era il cinquantennale e quest'anno sono i miei 70 anni - ho girato il mio primo film, per caso, da protagonista. Avevo 19 anni e mezzo, e la mia vita è cambiata”, aveva spiegato prima di rivelare al pubblico della sua malattia.

Il sostegno dei figli

È proprio con Paolo e Andrea che Eleonora si intrattiene prima di raccontare cosa sta accadendo nella sua vita al suo amato pubblico “che è sempre stata la sua famiglia”. Come riporta il Corriere della Sera, Andrea si è lasciato andare ad un’esternazione che lasciava già presagire ciò che poi sarebbe accaduto in diretta qualche minuto dopo: “Tu la hai presa molto meglio di noi”.

Soltanto i suoi due figli sapevano della sua malattia prima dell’annuncio a Pomeriggio 5; Eleonora Giorgi, infatti, non l’aveva rivelato neanche ai suoi 5 fratelli. A questo proposito l’attrice e regista ha rivelato: “Per questo prima di entrare in studio ho mandato a tutti loro un messaggio vocale”. Massimo Ciavarro, invece, alla notizia del tumore di Eleonora ha stentato a crederci: “Quando Massimo Ciavarro lo ha saputo non ci credeva, ‘Ma come proprio tu che hai una genetica pazzesca e che sei maniaca dello stile di vita salutista!'. In effetti mia mamma è morta di vecchiaia a 94 anni, tutto nella mia vita avrei pensato, ma non questo”, ha spiegato la Giorgi.

Il primo post di Paolo Ciavarro e la forza di Eleonora Giorgi

Subito dopo l’annuncio di mamma Eleonora, l’ex gieffino è apparso sui social pubblicando un post contenente una foto insieme alla mamma e al fratello Andrea Rizzoli. “La forza dell’amore”, ha scritto Paolo a corredo dell’immagine che mostra entrambi i figli baciare la madre. La forza di cui Eleonora ha bisogno per sconfiggere il tumore al pancreas; l’attrice, infatti, a breve inizierà la chemio: “Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia”, ha confessato a Pomeriggio 5.

Tuttavia, Eleonora è decisa a non lasciarsi abbattere e così, ha sottolineato che continuerà ad andare ospite dalla Merlino anche per parlare di reality: “Verrò qui anche a parlare di reality, anche delle cretinate, mi vestirò e mi farò bella”.

Poi, l’attrice si è fatta anche promotrice di un bellissimo messaggio di speranza: “Non siamo Superman e io voglio incoraggiare a non vergognarsi. Una cara amica, molto prudente e molto buona e protettiva, mi ha detto ‘non lo dire perché avrai le facce di circostanza, ti emargineranno. È meglio non dirlo, non piace’. Tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Ce la faremo, magari verrò con una parrucchetta, ne vorrei una alla David Bowie o alla Marilyn quando fa gli auguri al presidente”, ha concluso sorridente e ringraziando ulteriormente i suoi due figli “per lo straordinario amore che mi hanno testimoniato, a un livello che non immaginavo”.