"Ho un tumore al pancreas". La confessione di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha un tumore al pancreas. A rivelarlo proprio l’attrice e regista a Myrta Merlino, in studio a Pomeriggio 5, nella puntata andata in onda oggi, venerdì 24 novembre. “Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas”, ha confessato Eleonora - che ha scoperto la malattia a seguito di un controllo medico approfondito - rivolgendosi al suo amato pubblico.

Il racconto di Eleonora Giorgi

“La mia vita, come voi sapete, è stata quasi essere protagonista di un reality show. lo non ero un'aspirante attrice. Qui, in questo posto meraviglioso che voi non potete vedere, cinquant'anni fa - perché quest'anno era il cinquantennale e quest'anno sono i miei 70 anni - ho girato il mio primo film, per caso, da protagonista. Avevo 19 anni e mezzo, e la mia vita è cambiata”, ha esordito così nel suo racconto l’attrice. Poi, ha voluto sottolineare il forte amore che la lega al suo amato pubblico e che la spinge a voler essere sincera: “Tolti i miei figli e quelle poche persone, la mia famiglia è il mio pubblico, perché io sono cresciuta in pubblico. Non c'è una cosa mia che voi non sappiate. E io non la posso nascondere questa perché io ora ho bisogno di voi, del vostro amore”. Con queste parole, Eleonora Giorgi ha introdotto la rivelazione sulla sua malattia dinanzi alle telecamere di Canale 5.

Poi, la confessione: “Quando ci siamo incontrate - ha raccontato la regista, parlando con la padrona di casa - avevo appena fatto per un puro caso una tac, venivo da una biopsia che poteva anche voler dire un anno, e invece adesso è arrivata la risposta, sono qui come guerriera”. Infatti, Eleonora Giorgi potrà operarsi e, dunque, ha proseguito: “Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas e si può operare. Mia mamma è morta a 94 anni di vecchiaia, tutto nella mia vita avrei pensato, ma non questo. Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone”. E ancora, ha spiegato l’attrice: “Inizierò le chemio e l'operazione e poi ricomincia il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia”.

La forza di Eleonora Giorgi

Nonostante la notizia della malattia, Eleonora Giorgi non si vuole lasciare abbattere e così, nello studio di Canale 5, ha sottolineato che continuerà ad andare ospite dalla Merlino anche per parlare di reality: “Verrò qui anche a parlare di reality, anche delle cretinate, mi vestirò e mi farò bella”.

Poi, l’attrice si è fatta anche promotrice di un bellissimo messaggio di speranza: “Non siamo Superman e io voglio incoraggiare a non vergognarsi. Una cara amica, molto prudente e molto buona e protettiva, mi ha detto ‘non lo dire perché avrai le facce di circostanza, ti emargineranno. È meglio non dirlo, non piace’. Tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Ce la faremo, magari verrò con una parrucchetta, ne vorrei una alla David Bowie o alla Marilyn quando fa gli auguri al presidente”, ha concluso sorridente e ringraziando ulteriormente i suoi due figli “per lo straordinario amore che mi hanno testimoniato, a un livello che non immaginavo”.