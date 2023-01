La foto dall'ospedale e le nuove accuse. Julia Elle (Disperatamente mamma) ancora nella bufera

I riflettori si accendono nuovamente su Disperatamente mamma. Dopo mesi di polemiche e critiche, scatenatesi sui social network in seguito alle accuse dell'ex compagno Paolo Paone, la blogger era tornata alla normalità. Gli attacchi sembravano essere finiti e la questione si era spostata nelle sedi legali opportune. Ma un evento avvenuto nelle scorse ore ha fatto nuovamente precipitare la situazione e Disperatamente mamma è tornata al centro dell'attenzione in seguito al ricovero in ospedale del figlio Chris.

Julia Elle si trovava in montagna insieme al marito, Riccardo Macario, e ai tre figli. Una vacanza programmata da tempo e offerta dalla struttura alberghiera, nella quale si trovavano. Quello che doveva essere un momento di svago per tutta la famiglia, dopo gli ultimi difficili mesi trascorsi tra polemiche, accuse e avvocati, però, si è trasformato in qualcosa di più serio. Dopo avere condiviso foto e video del soggiorno, la blogger ha pubblicato nelle storie di Instagram un messaggio, nel quale annunciava di doversi allontanare dal web: " Chris non sta bene ".

La preoccupazione dei fan e le critiche

Dopo ore di silenzio social, la blogger è tornata su Instagram condividendo una foto dall'ospedale, nel quale si vede la sua mano stringere quella del figlio ricoperta di aghi e fili. " Grazie per i vostri messaggi, quando riesco vi leggo e il vostro affetto mi commuove. Purtroppo, non ho risposte, posso solo attendere. Vi abbraccio e spero di tornare presto ", ha scritto Julia Elle sulla sua pagina ringraziando i suoi follower per l'amore e la comprensione ricevute. Ora dopo ora sotto al post si sono susseguiti commenti di sostegno e vicinanza, ma purtroppo non sono mancate le critiche. Su Twitter la blogger è stata duramente attaccata e in molti l'hanno accusata di volere strumentalizzare la situazione del piccolo: " Posta la foto del braccino del bambino con la cannula della flebo senza spiegare cos’abbia. Creare suspense su una cosa del genere è oltremodo squallido", "E dopo l’ultima spettacolarizzazione del dolore di un bimbo di cinque anni, esposto da sempre è purtroppo zero tutelato propongo di boicottare il profilo Instagram!", "Da madre, non oserei mai mostrare un'immagine simile di mia figlia. Ho la nausea. Quanto disperata sei? Ma, di preciso, chi o cosa stai tutelando? Basta ".

Il messaggio di Paolo Paone

La scarsità di informazioni sulle condizioni del figlio di Julia Elle ha creato uno scossone sui social, dove la blogger è seguita da oltre 600mila follower, e sulla questione è intervenuto anche l'ex compagno Paolo Paone. " Vi chiedo gentilmente di non farmi domande riguardo alcune situazioni delicate. Quello che so purtroppo, come voi, lo apprendo dai social. Con la sola differenza che io ho in più la sofferenza e la preoccupazione derivanti dall'amore paterno ", ha scritto nelle sue storie il produttore musicale, chiarendo di non avere notizie sulla salute di Chris.

Un messaggio conciso e diretto a placare la curiosità dei suoi follower, che però ha scatenato la rabbia di Disperatamente mamma, che ha condiviso una nota nella quale ha accusato l'ex di strumentalizzare la situazione per ottenere visibilità. " Sono stanca di rimanere in silenzio aspettando i tempi della legge. Chi oggi rivendica un ruolo paterno nella vita di Chris solo su Instagram, padre non lo è mai stato. Non biologicamente e nemmeno per la presenza e l'impegno, che un ruolo genitoriale impone ", ha scritto Julia su Instagram accusando l'ex di volere dare una visione distorta della realtà e invitando tutti al rispetto e al silenzio in questo difficile momento.

La polemica e le accuse della Lucarelli

Lo scontro tra i due ex ha scatenato, come era prevedibile, l'ennesima polemica social tra chi sostiene Paone e chi invece si schiera al fianco di Julia Elle e suo marito Riccardo, che dopo mesi di silenzio, ha pubblicato anche lui un messaggio, nel quale rivendica il suo ruolo di padre di Chris pronto a difenderlo. " Quindi lui non ha notizie e le chiede su ig, lei non ha tempo per spiegare cosa è successo ma il tempo per mettere una storia in un letto d'ospedale (strumentalizzando Chris per creare hype). Chissà chi è che cerca visibilità tra i due", ha commentato un'utente su Twitter puntando l'attenzione sulla vicenda, mentre un'altra scriveva: "Accusa Paolo di strumentalizzare i figli quando lei lo ha fatto per campare, raccontando falsità su Chris quando non era assolutamente necessario se non ad arricchirsi! La prima a mancare di rispetto al bimbo e la privacy è stata lei! ".

Un sentiment condiviso anche da Selvaggia Lucarelli, che si era occupata del caso a novembre e che su Instagram è tornata a parlare della vicenda: " Julia Elle continua a pubblicare momenti privati che riguardano la salute del figlio senza specificare cos'ha. Ma vuoi mettere piazzare le foto con gli aghi nel braccio e creare alone di mistero quanta attenzione e engagement". La giornalista ha poi puntato l'attenzione sul mancato rispetto della privacy del bambino: "Continua a condividere informazioni su minori e poi chiede silenzio sui minori. Che confusione. E accusi Paone di strumentalizzare il piccolo per visibilità. Ridicolo ".