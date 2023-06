La foto del figlio al mare, poi lo sfogo di Paola Caruso: "Non cammina ancora"

Le vacanze al mare di Paola Caruso e suo figlio Michele si sono trasformate in un vero e proprio caso. La showgirl si trova in Liguria con il piccolo e ha condiviso sui suoi canali social foto e video dei primi giorni di mare, ma le immagini di Michelino sulla spiaggia senza tutore hanno scatenato la polemica, costringendo la showgirl a fare chiarezza sulle attuali condizioni di salute del figlio.

Negli scorsi mesi Paola Caruso aveva raccontato - prima sui social e poi a Verissimo - del dramma vissuto da suo figlio Michele durante una vacanza in Egitto. Il piccolo di 4 anni si era ammalato mentre si trovava all'estero e per fare scendere la febbre gli era stato somministrato un farmaco vietato sui bambini. L'iniezione praticata dal medico egiziano, però, gli aveva procurato una grave lesione del nervo sciatico. Da quel giorno il figlio della Caruso cammina con un tutore alla gamba. Lo scorso maggio Michele si è sottoposto a un delicato intervento all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova con la speranza di potere tornare presto a camminare, ma il recupero sembra essere più lento del previsto.

La polemica social