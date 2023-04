"L'unica possibilità è l'intervento". La rivelazione di Paola Caruso sul figlio

" Oggi ho una sola possibilità ed è l'intervento ". Le parole che Paola Caruso ha scelto per aprire l'intervista a Verissimo danno speranza a lei e al figlio Michelino, che da mesi sta vivendo un vero e proprio dramma. Ospite della puntata di sabato pomeriggio del format di Silvia Toffanin, l'ex Bonas di Avanti un altro ha rivelato che il figlio ha una sola possibilità di guarire dalla paralisi alla gamba e questa è rappresentata da un'operazione chirurgica, alla quale il bambino si sottoporrà prossimamente.

Il dramma del piccolo Michele

Lo scorso gennaio Paola Caruso aveva raccontato della terribile vicenda, che ha coinvolto il figlio durante una vacanza in Egitto lo scorso anno. L'influencer aveva scelto Verissimo per raccontare l'accaduto e tornare in pubblico dopo essere sparita dai social network proprio a causa del difficile momento. " Ha una paresi del nervo sciatico, dovrà camminare con il tutore a vita" , aveva rivelato in lacrime la Caruso, confessando che a causare la paralisi era stato un dottore egiziano, che aveva iniettato al piccolo un medicinale vietato ai bambini. Due mesi dopo, sempre dalla Toffanin, la showgirl aveva detto che il danno era permanente, ma che lei avrebbe girato l'Italia in cerca di un medico che fosse in grado di fare tornare a camminare normalmente suo figlio. E così è stato.

"Michele verrà operato"