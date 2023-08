Laura Pausini è incinta? Le foto, il nome, la tata e la risposta della cantante

L'ultimo post Instagram di Laura Pausini ha fatto esplodere l'ennesimo gossip dell'estate. Quello di una possibile seconda gravidanza dell'artista romagnola. La cantante si sta godendo un periodo di riposo all'estero con il compagno, Paolo Carta, e la figlia Paola e ha scelto di condividere con i suoi fan foto e video della sua vacanza al mare. Alcuni scatti pubblicati su Instagram, però, hanno fatto pensare che Laura fosse in dolce attesa, così - dopo i numerosi commenti ricevuti - la Pausini si è vista costretta a chiarire la situazione.

Le foto e il post che hanno insinuato i dubbi

Nell'ultimo post pubblicato sulla sua pagina social, Laura Pausini si è mostrata felice e sorridente con la sua famiglia mentre si gode il sole, il mare e alcuni momenti di spensieratezza in un resort. Tra le immagini, però, è spuntato anche un cuore di carta con scritti i nomi di Laura, Paolo e Paola e un quarto, Matilde, che ha scatenato i fan più curiosi. " Ma sei incinta?", ha scritto diretto un fan, mentre un'altra aggiungeva: "Ma aspetti una bambina?". Molti hanno dato per scontato che il quarto nome, Matilde, potesse essere un modo come un altro per annunciare l'arrivo di una seconda figlia, così i commenti si sono moltiplicati in breve tempo: "Laura sei in attesa? Ho letto un quarto nome di una femminuccia??", "Ma ci devi dire qualcosa?", "Laura che ci siamo persi? ".

La risposta di Laura Pausini