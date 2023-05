"La mia Romagna chiama". Il cuore d'oro di Laura Pausini e il concertone per l'alluvione

Mentre la macchina degli aiuti prosegue a ritmo sostenuto per consentire all'Emilia Romagna e ai suoi abitanti di rialzarsi dopo la drammatica alluvione dei giorni scorsi, cantanti e artisti si rimboccano le maniche per sostenere la popolazione locale. Dopo avere annunciato di volere devolvere il cachet dei suoi tre live a Venezia, Laura Pausini è la prima a rispondere alla chiamata dei sindaci dei comuni colpiti dal maltempo per il concertone solidale "Romagna Mia".

Il concertone a Imola

L'idea di un maxi-concerto musicale a scopo benefico, nata sulla spinta dei sindaci dei territori colpiti dall'emergenza, si è rapidamente concretizzata nell'evento "Music Valley - Romagna Mia Live Charity Concert", che si terrà il 5 agosto a Imola, all'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Artisti, cantanti e sportivi da tutto il mondo sono chiamati a partecipare per sostenere il rilancio di una terra duramente colpita dal maltempo.

" La mia Romagna chiama. Io Ci Sono. Vi Aspetto ", ha scritto Laura Pausini sulla sua pagina Instagram traducendo il messaggio in spagnolo, francese e inglese per cercare il massimo consenso dei suoi supporter da tutto il mondo. La cantante di Solarolo, paese tra i più colpiti dall'alluvione, è stata la prima a rispondere con entusiasmo all'iniziativa e al suo nome si aggiungeranno presto anche quelli di altri artisti italiani e internazionali, che hanno manifestato interesse per l'evento. Tra questi c'è Samuele Bersani che su Instagram ha confermato la sua presenza: " La Romagna ha bisogno di tutti. Vi aspettiamo! ".

L'appello dei sindaci delle zone colpite