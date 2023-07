"Le foto (mezza) nuda...". Giorgia Soleri e la nuova supercazzola sul femminismo

In principio furono le ascelle non depilate, poi il monociglio e ora il nudo. Giorgia Soleri non perde occasione per rivendicare la propria libertà di espressione. Ma a sentir parlare di critiche, quello proprio no. È successo in passato (era il 2021 quando sfoggiava folti peli sotto le ascelle) ed è successo nuovamente nelle scorse ore dopo che l'influencer, attivista ed ex fidanzata di Damiano del Maneskin (e chi più ne ha più ne metta) si è mostrata semi nuda su Instagram.

Tutto è partito dal suo ultimo post. Un contenuto condiviso sulla sua pagina ufficiale, nel quale la Roma si è messa a nudo, mostrandosi distesa su un lettino con solo uno slip indosso intenta a prendere il sole. " Spensieratamente grata e felice ", ha scritto Giorgia Soleri per descrivere le foto - tre sostanzialmente identiche - sotto le quali non sono tardati ad arrivare decine di commenti, alcuni dei quali ironici altri più critici. " Anche questo è un atto politico?", ha ironizzato un utente, riferendosi a una polemica esplosa poche settimane fa a seguito di un suo viaggio a Ibiza, mentre un altro utente scriveva: "Da quando sei single si vedono sempre le tette" .