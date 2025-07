Francesca Chillemi festeggia 40 anni con il pancione. Il nuovo compagno Eugenio Grimaldi: "Ho sconfitto una brutta malattia, pronto a diventare papà"

Una nuova vita in arrivo, dopo aver lottato contro la morte. Eugenio Grimaldi, 38 anni, manager del gruppo armatoriale Grimaldi Lines, racconta per la prima volta pubblicamente la sua battaglia contro una grave malattia e la gioia per la nuova tappa della sua vita: diventare padre con Francesca Chillemi, l’attrice amatissima dal pubblico televisivo.

Dal buio alla rinascita

" Nel 2017 mi era stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin all’ultimo stadio ", confessa Grimaldi, " mi restavano pochi mesi di vita ". La malattia, un tumore del sangue particolarmente aggressivo, aveva già intaccato le ossa. Iniziò così un durissimo ciclo di cure: dieci chemioterapie, punture lombari, trattamenti intensivi. Ma Eugenio, animato dall’amore per i figli avuti dal precedente matrimonio e dalla passione per i cavalli, non si è mai arreso. " Nei cento giorni più duri, quelli in cui non sapevo se la terapia stesse funzionando, dormivo pochissimo. Ma ogni sera, mettere a letto i miei bambini era il mio momento di forza. Avevo bisogno di loro, erano la mia motivazione ".

Nonostante la fragilità fisica, non ha rinunciato all’equitazione: " Montavo a cavallo di nascosto, senza allenamenti, solo per gareggiare. Era un rischio enorme, ma avevo bisogno di sentirmi vivo ". E proprio mentre affrontava l’ultima chemio, vinse la Coppa delle Nazioni, segnando il punto più alto della sua carriera sportiva.

La nuova felicità con Francesca

Oggi, a distanza di anni, la vita sembra finalmente ricompensarlo. La compagna Francesca Chillemi, nota al grande pubblico per il ruolo di Suor Azzurra in Che Dio ci aiuti e protagonista di Viola come il mare, è in attesa di una bambina. La nascita è prevista per dicembre. La loro storia è nata poco più di un anno fa, grazie ad amici comuni. Un colpo di fulmine: " Francesca mi ha colpito subito, non solo per la sua bellezza, ma per la sua intelligenza e simpatia ", racconta Grimaldi.

Entrambi con esperienze personali complesse alle spalle — lei con una lunga relazione con Stefano Rosso, padre della figlia Rania; lui separato e padre di due bambini — oggi guardano al futuro insieme, con serenità e determinazione, nonostante alcune questioni burocratiche ancora da risolvere.

Una famiglia che cresce

L’estate per Eugenio e Francesca sarà tranquilla, tra momenti di relax nella villa di famiglia a Capri e il tempo dedicato a scegliere il nome della piccola in arrivo. " I bambini propongono nomi curiosissimi, ma non abbiamo ancora deciso ", svela una fonte vicina alla coppia.

E mentre si parla anche, timidamente, di un possibile matrimonio futuro, il presente è fatto di attese

Siamo contenti di noi, del nostro sentimento e del nostro progetto di vita

Sento che sta arrivando quello che entrambi meritiamo e per cui abbiamo lottato: la felicità

felici: "", dichiara Grimaldi. "".