Francesca Ferragni incinta, Wanda Nara torna tra le braccia di L-Gante, Federica Nargi e Matri a nozze

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima settimana è stata particolarmente infuocata sul fronte dei gossip. C'è chi ha annunciato la seconda gravidanza (Francesca Ferragni), chi mostra rotondità sospette (Maria Rosaria Boccia), chi pensa al matrimonio (Federica Nargi) e chi torna dal giovane amore (Wanda Nara).

Ferragni è incinta, l'annuncio della gravidanza di Francesca

Alla fine, si è scoperto chi, tra le sorelle Ferragni, è in dolce attesa: Francesca. Nelle scorse settimane si era diffusa l'indiscrezione che fosse l'ex moglie di Fedez ad aspettare un bambino. Chiara Ferragni era stata paparazzata all'entrata e all'uscita dalla clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, dove si era trattenuta per oltre un'ora. Da qui le voci sulla possibile gravidanza erano decollate, costringendo l'influencer a smentire la notizia su Dagospia. Oggi ecco svelato l'arcano. Sulla sua pagina Instagram Francesca Ferragni ha annunciato la gravidanza. " Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo? ", ha scritto la sorella di Chiara Ferragni, senza svelare ancora il sesso del nascituro. La notizia ha così ristabilito gli equilibri: nessun erede in vista in casa Tronchetti Provera.

Wanda Nara ritorna tra le braccia di L-Gante

La saga che vede protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue con nuovi colpi di scena. Mentre il calciatore argentino è felice al fianco della nuova fidanzata, Eugenia La China Suarez, Wanda ha spazzato via gli ultimi gossip - che la volevano innamorata di un miliardario argentino - e è tornata tra le braccia di L-Gante. L'imprenditrice e il giovane rapper si erano detti addio poche settimane fa, quando Wanda aveva scelto di dare priorità ai suoi figli e alla battaglia legale contro l'ex marito. A sorpresa, però, l'argentina si è dichiarata al cantante ed entrambi sui social network si sono detti "pazzi d'amore" l'uno per l'altra. Durerà?

Maria Rosaria Boccia incinta? Le foto sospette

Senza ombra di dubbio le foto di Maria Rosaria Boccia pubblicate dalla rivista Oggi sono le più chiacchierate della settimana. Il motivo? Semplice, l’imprenditrice di Pompei, protagonista della brutta vicenda che ha portato alle dimissioni il ministro Sangiuliano, sembra essere in dolce attesa. Boccia è stata fotografata in compagnia di un'amica mentre passeggia tra i negozi e " le sue forme sembrano quelle di una donna in avanzato stato di gravidanza", riferisce il settimanale. Maria Rosaria Boccia non ha confermato né smentito l'indiscrezione ma si è trincerata dietro a un laconico: "È un periodo in cui ho bisogno di tranquillità e serenità ".

Federica Nargi e Alessandro Matri, nozze in vista?

Le nozze tra Federica Nargi e Alessandro Matri sono state al centro del dibattito negli ultimi giorni. I due coniugi sono stati ospiti di Alessandro Cattelan a "Hot ones Italia" e parlando del matrimonio hanno detto di non sentire l'esigenza di volere celebrare nozze ufficiali. Ma Cattelan ha insistito e la coppia è capitolata.

Farei una festa semplice con pochi amici",

: "Io farei un festone, avrei paura di dimenticare qualcuno".

Della serie, non succede ma se succede: "ha detto l'ex velina di Striscia la notizia, mentre il calciatore ha replicatoEcco spiegato (forse) perché non si sposano.