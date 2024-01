“Francesco Totti che legge un libro...”. Ilary Blasi e la frecciata all'ex marito

“Francesco che legge un libro?”. Così Ilary Blasi, ospite nel salotto dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo, ha colto l’ennesima occasione per lanciare una stoccata all’ex marito Francesco Totti. È accaduto questo pomeriggio, nel salotto di Canale 5 che, tra i tanti protagonisti, ha ospitato anche la conduttrice romana in occasione della presentazione del suo libro Che stupida, in uscita il 30 gennaio.

La replica a Cristiano Iovino

Tra i tanti argomenti, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di affrontare la questione Cristiano Iovino, l’ormai “famoso” uomo del caffè. Quest’ultimo, proprio recentemente, ha confermato di aver avuto una frequentazione con l’ex moglie del capitano della Roma. Tuttavia, Ilary Blasi pare non essere risentita tanto che ha replicato senza troppi giri di parole: “Faccio una premessa: c’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, purtroppo. Detto questo mi viene da ridere perché le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste di recente, a dicembre”.

E ancora, a proposito delle parole di Iovino, Ilary Blasi ha aggiunto: “lo posso dire che lo ringrazierò sempre. Cristiano venne alla festa della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente. Io gli ho creduto”.

L’attuale rapporto con Francesco Totti

Dopo il documentario Netflix, Unica, che ha riscosso un notevole successo, anche il libro che sarà disponibile da martedì prossimo affronta la separazione dall’ex numero dieci della Roma: “Il mio primo e ultimo libro esce martedì 30 gennaio. Il titolo è provocatorio e poi Che stupida perché non me ne sono resa conto. Quando ho scoperto tutto mi sono sentita davvero stupida. Un'esperienza catartica, mi ha fatto bene”, ha detto.

Ad oggi, la showgirl romana sente di non riconoscere più l’ex marito: “Oggi non ho rabbia, la delusione rimane. Guardo avanti. Ormai è il passato: un cerchio che si è chiuso. Finalmente è nata una nuova Ilary e Totti non lo riconosco più”. Dunque, continua: “A volte provo malinconia e nostalgia, ma anche gratitudine perché è stato un bel matrimonio. Errori? Direi di no. Non sono stata perfetta, certo. Ma non mi sento di avere rimpianti”. Così, quando la padrona di casa le chiede il modo in cui ha capito che qualcosa non andava, lei risponde sicura: “Un segnale? Quando non venne al mio compleanno con una scusa di lavoro, ma non era così”.

L'invito a cena all'ex marito

Nel volume in uscita, Ilary Blasi tende la mano a Francesco Totti e, nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha scelto di leggere la parte finale del libro in cui l'amica fa una sorta di invito all'ex marito: “Siccome ti conosco bene, il primo passo lo faccio io, d'accordo Francè? Aggiungo una tovaglietta e apparecchio per cinque. Ti metto qua, al tuo vecchio posto: a capotavola. La coppia potrà non esserci più, ma della nostra famiglia saremo sempre parte. Ci basta volerlo. Ora scolo gli spaghetti, chiamo i nostri figli e tutti insieme ti aspettiamo a cena. Verrai?”. A proposito di queste parole, Ilary Blasi dice: “Mi auguro che venga. La porta di casa è sempre aperta”.

Infine, chiarisce che ad oggi tra i due non ci sono rapporti, tuttavia, gli augura di essere felice: “Gli auguro di essere felice e auguro lo stesso a me. Anzi, prima a me e poi a lui (ride, ndr…)”. Ma non è finta qui, perchè la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha anche Poi, quando la conduttrice le chiede se secondo lei Francesco Totti leggerà il libro, lei risponde con una frecciata:“Francesco che legge un libro?”. Insomma, anche quando la situazione è “critica” Ilary Blasi sa certamente in che modo sdrammatizzare.