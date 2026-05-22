Francesco Totti e Ilary Blasi, le tappe della crisi fino al divorzio: i tradimenti, i gossip, l’assegno di mantenimento

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai giunto al capolinea. I due ex si sono presentati oggi, giovedì 22 maggio, in tribunale per la prima udienza che condurrà all’epilogo del processo di divorzio. Ripercorriamo le tappe di quello che è stato definito l’addio più doloroso e chiacchierato di sempre nel mondo dello spettacolo e dello sport cominciato nel 2021.

L’inizio della crisi

Fu Francesco Totti In un'intervista rilasciata al Corriere della sera a parlare apertamente del punto di rottura nel suo matrimonio: “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile 2021, ma io soffrivo da tempo”. In quell'occasione il Pupone rivelò di avere patito il definitivo addio al mondo del calcio – avvenuto nel 2016 – e la prematura scomparsa del padre, morto a causa del Covid nel 2020. I tormenti e i dispiaceri portano Francesco Totti e la moglie Ilary ad allontanarsi:l’ex capitano della Roma cerca il conforto degli amici, mentre Ilary si concentra sul lavoro, conducendo “L’Isola dei famosi”e "Star in the star”.

I gossip

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 la coppia finisce al centro della cronaca rosa. Il viaggio da sola di Ilary Blasi in Lapponia con un gruppo di amici amplifica le voci sulla crisi con Totti. L’ex capitano giallorosso accusa l’ex moglie di averlo tradito per prima con il personal trainer CristianoIovino, ma poi finisce lui stesso nel tritacarne del gossip quando Dagospia Pubblica alcune foto che lo ritraggono allo stadio Olimpico a pochi passi da Noemi Bocchi, conosciuta grazie al padel. Nonostante ciò la coppia prova a salvare il matrimonio.

La foto al ristorante

Nel marzo del 2022,quando la crisi è ormai esplosa a livello mediatico, Ilary Blasi e Francesco Totti vengono fotografati insieme ai figli in un ristorante di Roma. La famiglia prova a voltare pagina, cerca privacy e si nega ai giornalisti nel tentativo di ritrovare la serenità perduta. Tra Le mura di casa, però, il distacco è già in atto. “Non c'era dialogo, non c'era più niente”, confesserà il Pupone mesi dopo:“Ci abbiamo provato, ma non fino in fondo. Nessuno ha voluto tentare qualcosa di più. Diciamo che non è stato un grande tentativo. Io sapevo quel che aveva fatto lei e lei probabilmente si era stufata. Perché in realtà il matrimonio era finito”.

I comunicati stampa

A luglio del 2022, con due note disgiunte affidate alle agenzie di stampa , Totti e Ilary annunciano la fine del loro matrimonio. “Dopo vent'anni insieme etre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”, fa sapere lei attraverso i suoi avvocati, mentre Totti precisa: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”.

La ricerca di un accordo

Durante l'estate Totti e Ilary cercano di trovare un accordo che eviti a entrambi di finire in tribunale e ulteriormente sotto i riflettori. L'ex Capitano della Roma si affida all’avvocato divorzista Annamaria Bernardini De Pace e al suo legale storico,Antonio Conte, mentre Ilary Blasi è seguita dall'avvocato Alessandro Simeone. La coppia punta a trovare una soluzione che metta tutti d’accordo su casa, figli e assegno di mantenimento ma la conduttrice de L’Isola dei famosi non sembra voler cedere. "Cercavo un accordo, ma Ilary ha detto no poi non ci siamo più parlati”,confesserà il Pupone al Corriere. La via del tribunale è inevitabile.

L’inizio della causa

Il 20 settembre 2023 Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano per la prima volta faccia a faccia in tribunale nella prima udienza di divorzio. I rispettivi legali depositano le memorie difensive nelle quali il calciatore e la conduttrice spiegano le ragioni della separazione e chiedono ai giudici di stabilire a chi attribuire la responsabilità della fine dell'unione, con il conseguente addebito delle spese processuali.

La causa per i Rolex

Parallelamente alla causa di divorzio Totti e Ilary portano avanti un altro procedimento che li vede letteralmente in guerra: quello legato alla sparizione dei Rolex e di alcuni beni di lusso di proprietà di Ilary Blasi. Nei mesi successivi il tribunale dispone l'affidamento condiviso degli orologi, stabilendo che entrambi possano utilizzarli a runo fino alla definizione della causa civile. Sul fronte degli abiti e delle borse firmate, invece, ciascuno accusa l’altro di aver trattenuto beni personali per un valore di centinaia di migliaia di euro.

Il nodo: l’assegno di mantenimento

Mentre l'iter burocratico prosegue, il braccio di ferro tra Ilary e Totti si concentra sull’assegno di mantenimento. Tra accuse reciproche e tentativi al rialzo e al ribasso, il tribunale stabilisce che Francesco Totti versi un assegno di mantenimento pari a 12.500euro mensili, solo come mantenimento dei tre figli, e paghi il 70% delle spese scolastiche e al 50% di quelle straordinarie.

L'ex calciatore ha anche l'obbligo di continuare a pagare il mutuo della villa all'EUR, assegnata alla conduttrice. Ma Sul tema assegno i due continuano a scontrarsi fino all’inizio del 2026, pochi mesi prima della sentenza definitiva che ha messo la parola fine alla loro storia.