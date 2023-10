Francesco Totti e Noemi Bocchi già in crisi? La mossa social che scatena i dubbi

Aria di crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti? In queste ore stanno facendo parecchio discutere le mosse social della nuova compagna del “Pupone” che ha condiviso alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui la si vedeva pronta a raggiungere il Giappone. Fin qui nulla di male se non fosse che Noemi si preparava ad affrontare il viaggio da sola; tuttavia, a distanza di qualche ora, i rumors sono stati prontamente smentiti. Adesso, però, a far preoccupare nuovamente i fan della coppia, un altro indizio social.

Il motivo del viaggio verso Tokyo

Noemi Bocchi, come anticipato, aveva pubblicato nelle sue Instagram Stories degli scatti che avevano destato dei sospetti su una presunta crisi con l’ex numero dieci della Roma. In particolare, la 35enne aveva condiviso una foto direttamente dall’aeroporto in cui mostrava la meta, Tokyo, e poi, dopo essere arrivata in hotel, si era ritratta sdraiata a letto nella sua stanza d’hotel. Di Francesco Totti nessuna traccia e, considerando che i due hanno sempre viaggiato insieme, le voci di una crisi hanno immediatamente iniziato a circolare. Tuttavia, tutto è stato prontamente smentito dal momento che – secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport – la Bocchi avrebbe soltanto anticipato Totti. Il motivo? L’ex capitano della Roma sarebbe stato scelto da una rete televisiva giapponese per raccontare dell’importanza dello sport, della dedizione e dell’amore che lo lega alla sua squadra che ha segnato la sua carriera, la Roma. Dunque, a quanto pare, nessuna aria di tempesta tra i due.

La mossa social che non è passata inosservata

Una volta scampata l’aria di crisi, a destare dei sospetti pochi minuti fa, però, sarebbe stata una nuova mossa social di Noemi. L’esperta di gossip Deianira Marzano, come spesso accade, ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una segnalazione di una sua follower, la quale sottolineava che la Bocchi avrebbe cancellato le storie in evidenza insieme a Francesco. Un gesto che, se così fosse, potrebbe non avere alcun significato (sempre di social stiamo parlando e non della realtà), ma in un mondo come quello di oggi in cui il web ha ormai un ruolo centrale quando si tratta di “scovare” il gossip, porterebbe a farsi delle domande. Inoltre, se l’eliminazione delle storie in evidenza arriva proprio quando Noemi e Totti prendono strade diverse (lei a Tokyo, lui a Dubai), il dubbio si fa sempre più insistente, alimentando nuovamente i rumors su una presunta crisi tra i due.