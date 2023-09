"Dovrò spiare meglio". Ilary Blasi e la stoccata a Noemi e Totti dopo la figuraccia allo stadio

Ilary Blasi è tornata a punzecchiare Totti. Il suo silenzio sulla vicenda delle Tre Fontane sembrava fin troppo sospetto. Nessun commento né sfottò era ancora arrivato dalla conduttrice, che normalmente non perde occasione per mandare frecciate all'indirizzo dell'ex marito. In realtà la romana aspettava solo l'occasione giusta per dire la sua con sarcasmo e pungente ironia e l'opportunità di "vendicarsi" le è stata servita su un vassoio d'argento dalla sorella Melory.

Dopo la fuga romantica a Francoforte, dove vive il compagno Bastian Muller, la conduttrice dell'Isola dei famosi è tornata in Italia per sottoporsi a una visita oculistica nello studio dove lavora la sorella, ortottista e assistente in oftalmologia. Ilary Blasi ha documentato le varie fasi del controllo con alcune storie pubblicate sulla sua pagina Instagram. L'occasione per scherzare un po' con i dipendenti dello studio medico e verificare lo stato della sua vista, ma anche per mandare una sonora frecciata a Noemi Bocchi e a Totti in stile romanesco come piace alla conduttrice.

Lo sfottò di Ilary

Nell'ultimo video condiviso sul suo profilo social si vede Ilary Blasi seduta davanti a un macchinario per il controllo ortottista e mentre la sorella Melory è intenta a controllare alcuni parametri dello strumento la conduttrice le domanda: " Quindi Mel, dopo ci vedrò meglio?". L'altra Blasi chiosa senza intuire dove sta per andare a parare la sorella: "Sì, stai tranquilla". E Ilary lascia partire la bordata all'indirizzo dell'ex marito e della consorte: "Quindi spierò anche meglio?!".

Chiarissimo il riferimento a quanto successo sabato scorso allo stadio Tre Fontane, dove i due ex coniugi si sono ritrovati per assistere alla partita del figlio Cristian. Sugli spalti Totti e Ilary erano molto distanti, ma ad avvicinarli ci ha pensato Instagram e un'amica di Noemi, che ha sbirciato il profilo social della conduttrice mostrando foto e video al Pupone e a Noemi. La scena è stata immortalata dalle telecamere di Sport Italia e la storia di Totti e Noemi in versione "spioni" ha fatto il giro del web. La Blasi non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di ironizzare sul fattaccio - come era già successo con la storia dei Rolex quando il Pupone l'aveva accusata di furto - ha solo aspettato il momento giusto e l'occasione perfetta. Della serie: chi la fa, l'aspetti.

Il processo per i Rolex

Sul fronte procedimenti, invece, lo scontro è apertissimo. Il processo di divorzio è entrato nel vivo mentre quello relativo alla sparizione dei Rolex è alle battute finali. Il Corriere riferisce che il giudice ha stabilito che i preziosi orologi dovranno essere depositati in una cassetta comune aperta negli scorsi giorni in una banca romana. Al momento del deposito si farà la conta dei Rolex: Totti sostiene che alcuni modelli mancano all'appello, Ilary ha replicato che ne ha solo tre, quattro al massimo. E tra pochi giorni si capirà chi ha ragione.