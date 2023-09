Ilary Blasi allo stadio, la reazione di Totti e le parole dell'amico: il video che scatena il web

Arriva un nuovo episodio della soap opera Totti-Blasi. Infatti, proprio in questi giorni l’ex coppia è al centro dei riflettori ed il motivo lo conosciamo bene: Francesco Totti, la nuova compagna Noemi Bocchi e l'ex moglie Ilary Blasi si sono ritrovati tutti insieme allo Stadio Tre Fontane della capitale, per assistere all’esordio del figlio Cristian con la maglia del Frosinone Primavera. Ad alzare il polverone, però, era stato un video in cui l’ex numero dieci della Roma e la nuova compagna venivano a conoscenza della presenza della Blasi allo stadio; da quel momento il filmato ha fatto il giro del web e, adesso, a parlare è stato l’amico storico de "Er Pupone".

Una video scatena il web

A pizzicare il “quadretto” epico ci hanno pensato le telecamere di Sportitalia. Come è noto, infatti, sia Ilary sia Francesco erano in tribuna per fare il tifo al figlio: lei era in compagnia di Melissa, nonché la fidanzata di Cristian; lui, invece, con la nuova compagna, Noemi Bocchi e il suo amico di sempre, Giancarlo Pantano insieme alla moglie, Elisa Barbieri. È stata proprio quest’ultima a beccare la Blasi allo stadio attraverso una foto Instagram pubblicata dalla conduttrice che la ritraeva accanto a Melissa. Prontamente, la Barbieri ha mostrato lo scatto a Francesco e a Noemi che dopo averlo visto hanno ripreso a vedere la partita. Inutile dire che il video ha fatto il giro del web e sui social hanno impazzato meme e commenti. Anche Ilary, dal canto suo, ha lanciato frecciatine ironiche all’ex marito e alla nuova compagna. Così, si è mostrata sui social nello studio oculistico della sorella Melory mentre si sottoponeva ad una visita di controllo: "Ma quindi dopo ce vedrò meglio?" ha chiesto. E poi ha proseguito: "Quindi spierò anche meglio!?”, probabilmente alludendo a quanto accaduto.

La rivelazione dell’amico

Adesso, a distanza di qualche giorno, ad intervenire è stato uno degli amici più cari dell’ex capitano della Roma, Alex Nuccetelli. Quest’ultimo ha voluto mettere le cose in chiaro ed, intervistato dal portale TAG24, ha affermato di essere convinto che l’intenzione dell’ex letterina di Passaparola non fosse quella di fare un dispetto alla neo coppia (come qualcuno aveva insinuato), ma semplicemente quella di volere vedere il proprio figlio in azione: “Penso che una mamma abbia diritto di vedere il figlio con il Frosinone. Penso che Ilary sia sempre stata un’ottima mamma e Francesco un ottimo papà”. Lo stesso Totti, a quanto pare, sarebbe della stessa opinione dal momento che – stando a quanto riferito da Nuccetelli – non si sarebbe per nulla infastidito: “Francesco non se l’è assolutamente presa. Lui tiene prima di tutto ai figli, quindi se la mamma è presente lui ne è soltanto che felice”.