"Venerdì in banca all'Eur". Totti e Ilary faccia a faccia per la riconsegna dei Rolex

Ascolta ora: ""Venerdì in banca all'Eur". Totti e Ilary faccia a faccia per la riconsegna dei Rolex"

E' tempo che i preziosi orologi svizzeri della collezione di Francesco Totti tornino alla luce. Dopo la sparizione avvenuta oltre un anno e mezzo fa - cioè quando la coppia stava per annunciare il divorzio - Ilary Blasi è pronta a depositarli in una cassetta di sicurezza, che i giudici del tribunale di Roma le hanno imposto di aprire in un istituto di credito capitolino. La data per il deposito c'è e persino l'orario, manca solo l'atto finale che consentirà ai due coniugi di disporre entrambi, e liberamente, dei Rolex che, al momento, sono in affidamento condiviso.

La riconsegna dei Rolex

Dopo i continui rinvii per mancanza di intesa su luogo e data, venerdì 6 ottobre nel tardo pomeriggio Francesco Totti e Ilary Blasi si incontreranno per un faccia a faccia in una banca dell'Eur, vicina alla villa dove la conduttrice vive attualmente con i tre figli. Il nome dell'istituto di credito scelto dalla Blasi - per ottemperare all'ordinanza del tribunale sull'apertura di una cassetta di sicurezza - rimane top secret e anche l'orario per evitare l'arrivo di giornalisti e curiosi. " Si incontreranno dopo l'orario di chiusura della banca ", riferisce il Corriere anticipando ciò che accadrà tra poco più di ventiquattro ore, quando i due ex coniugi torneranno a incontrarsi dopo essere riusciti a evitarsi persino in aula per molti mesi.

I Rolex spariti e l'esperto

Su disposizione dei giudici la cassetta sarà cointestata e al suo interno i costosi orologi rimarranno fino a che il procedimento giudiziario ancora in corso non stabilirà chi è il legittimo proprietario. Venerdì si capirà, alla presenza dei legali dei due romani, anche se mancano davvero all'appello alcuni esemplari, come denunciato dal Pupone in una delle ultime udienze. Secondo l'ex capitano giallorosso, infatti, all'appello mancherebbero due, tre pezzi (dei quali avrebbe certificati e prove di acquisto) per questo Totti sarebbe pronto a portare in banca anche un esperto. Non si fida dell'ex moglie. " Oltre al direttore della banca, convocato fuori orario, e all'addetto alle cassette di sicurezza, il Capitano porterà con sé un esperto incaricato di valutare se i Rolex siano autentici o imitazioni ", riferisce il Corriere. Se all'incontro di venerdì dovessero mancare alcuni preziosi, i legali dell'ex calciatore si sono detti pronti a procedere penalmente contro Ilary.

Quando torneranno in aula per il divorzio

Sul fronte separazione, invece, è tutto rinviato al 24 gennaio. Il giudice Simona Rossi, che si occupa del caso Totti contro Blasi con reciproca richiesta di addebito, ha preso tempo per studiare i documenti, tanti, che entrambe le parti hanno presentato per attestare che il tradimento c'è stato. Al ritorno in aula ad anno nuovo, il giudice ascolterà le parti e deciderà quali prove ammettere e quali testimoni ascoltare nelle prossime udienze. L'ipotesi più probabile è che non solo Noemi Bocchi sarà chiamata a rispondere alle domande, ma anche i presunti amanti della Blasi.