La "fuga" di Stefano De Martino in Corsica prima del ritorno in tv

In attesa di tornare in televisione alla guida di "Affari Tuoi" Stefano De Martino si gode le vacanze estive in Corsica. Dopo avere trascorso alcuni giorni al fresco in montagna insieme al figlio Santiago, De Martino è tornato a vestire i panni di single e, affidato Santiago a mamma Belen, ha scelto l'isola francese per godersi un po' di riposo.

Vacanze corse per Stefano De Martino

Il prossimo 2 settembre Stefano De Martino esordirà alla guida del programma che Amadeus gli ha lasciato in eredità e i promo pubblicitari stanno già andando in onda su Rai1, alimentando l'attesa sulla nuova stagione di "Affari tuoi", che avrà diverse novità. Per ricaricare le batterie e farsi trovare pronto per l'importante esordio, De Martino ha scelto il suggestivo borgo marinaro di Bonifacio, luogo molto amato da una sua "vecchia" conoscenza, Maria De Filippi, che trascorre spesso le sue vacanze in questo luogo incontaminato e selvaggio.

Nelle scorse ore il conduttore napoletano, sul quale la dirigenza di viale Mazzini ha deciso di puntare per il post Amadeus, ha condiviso sulla sua pagina Instagram alcune foto e diversi video delle sue vacanze corse. Prima uno scorcio di Bonifacio, nel sud della Corsica, poi le acque cristalline dell'isola di Cavallo, dove sta soggiornando, una delle isole più belle che si trovano nelle bocche di Bonifacio fra la Sardegna e la Corsica. I paparazzi lo hanno sorpreso a bordo di un'imbarcazione insieme ad alcuni amici mentre si godeva il sole e il mare tra tuffi acrobatici e scherzi in acqua.

Nuovi impegni in tv per De Martino

Nelle immagini il conduttore partenopeo appare decisamente in forma nel suo costume nero e con gli occhiali da sole ben posizionati sul viso. A bordo del piccolo yacht, però, i paparazzi non hanno immortalato nessuna nuova fiamma a testimoniare che il conduttore ha ben altro per la testa. Infatti, Stefano De Martino sembra essere più concentrato sul lavoro che sulla sua vita privata e in ballo c'è tanto.

Oltre all'impegno quotidiano con "Affari tuoi" la Rai è pronta ad affidargli anche una prima serata speciale, in programma il 5 gennaio, cioè la puntata serale di Affari Tuoi legata all'Epifania e alla Lotteria Italia. Se De Martino si dimostrerà all'altezza delle aspettative la Rai è pronta a metterlo sul palco del teatro Ariston a partire dal 2026, cioè dopo il biennio affidato a Carlo Conti.