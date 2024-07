Dal 2 settembre torna Affari Tuoi: tutte le novità del programma

Ascolta ora 00:00 00:00

"Dottore pronto. Sì, la Rai ha accettato il cambio. Io la ringrazio e vado avanti, arrivederla". È uno Stefano De Martino a suo agio quello visto nel primo promo della nuova stagione di Affari Tuoi. La pubblicità, che annuncia il ritorno in tv dello storico programma preserale di Rai1, è andata in onda nelle scorse ore sui canali Rai e allo spot ha fatto seguito subito un altro video - uscito pochi minuti fa sui canali social del conduttore e della trasmissione - nel quale sono state svelate alcune novità del programma, che Amadeus ha lasciato in eredità a Stefano De Martino.

Dal prossimo 2 settembre alle ore 20.40 tornerà in onda Affari tuoi, lo storico format Rai che da anni intrattiene il pubblico nella fascia preserale. A condurlo sarà Stefano De Martino, che ha ricevuto il testimone da Amadeus, passato al canale Nove. In occasione della presentazione dei palinsesti televisivi Rai, il conduttore napoletano aveva messo le mani avanti: "Sarà un Affari tuoi molto simile all'ultimo. Sarà quello al quale il pubblico è abituato. Le novità e i cambiamenti arriveranno nel tempo, con calma". Poi aveva scherzato su una delle piccole variazioni apportate: "Ritorneremo ai pacchi di carta, sarà un Affari tuoi ecosostenibile".

Le novità di Affari Tuoi con Stefano De Martino

A poco più di un mese dal ritorno in onda del programma, suoi canali Rai e sui social network sono usciti i primi due promo della trasmissione. Due spot nei quali Stefano De Martino - vestito con pantaloni eleganti, camicia bianca e cravatta - è apparso completamente a suo agio nei panni di conduttore e ha mostrato al pubblico il suo lato più ironico. "Dottore, sto studiando, non si preoccupi. Tutto, tutto: dicesi pacco un involto legato eccetera eccetera. Ma lei esca, si svaghi, esca da quel loculo; vada, vada tranquillo", scherza il conduttore nel promo che anticipa un ritorno al passato, in termini di dettagli, all'interno del programma.

Nella nuova stagione di Affari tuoi, infatti, torneranno i pacchi di carta chiusi con lo spago e la ceralacca e il vecchio telefono rosso, che manda nel dimenticatoio lo smartphone utilizzato da Amadeus. Come già accaduto anni fa, tra i premi in denaro nascosti nei pacchi torneranno anche gli oggetti con valore più o meno cospicuo. "In caso di vincita di un oggetto, la Rai riconoscerà al Pacchista che gioca la partita un equivalente in gettoni d'oro pari all'importo che l'oggetto ha sostituito nel tabellone dei premi", si legge nel regolamento pubblicato sul sito Rai. Un'altra novità apportata da De Martino riguarda gli ospiti che arriveranno in studio.

L'apertura di alcuni dei pacchi contenenti "oggetti", potrà coincidere con l'entrata in studio dia sorpresa e personaggi, ai quali i pacchisti potranno anche chiedere consiglio sulla gara. Per il resto ci saranno i consueti venti concorrenti, ciascuno rappresentante una Regione d'Italia, e anche il gioco della Regione Fortunata.