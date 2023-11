Funerali privati per Matthew Perry, presenti Aniston, Cox e altri attori. Le lacrime della madre

È stato con una cerimonia privata che familiari e amici hanno detti addio a Matthew Perry, l'attore di 54 anni trovato morto nella sua abitazione lo scors 28 ottobre. Mentre le autorità cercano ancora di stabilire che cosa abbia determinato il decesso, argomento molto controverso, è giunto il momento dell'addio. La star di Friends riposa ora in un cimitero di Los Angeles.

Il funerale

La famiglia ha scelto per Perry una funerale privato a cui hanno potuto partecipare solo i parenti più stretti e gli amici di una vita. Fra questi ultimi anche diversi colleghi, come gli altri protagonisti di Friends che con lui hanno reso famosa e indimenticabile la sitcom.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, sono stati visti Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox e David Schwimmer. Le star sono arrivate insieme. Tutti vestiti in eleganti completi neri e con i volti segnati dal dolore per la perdita di quello che consideravano a tutti gli effetti un amico, non solo un collega di lavoro. " La signora Aniston è stata una delle prime ad arrivare. È stata molto riservata. Questo è un raduno di alto profilo ", ha dichiarato una fonte al DailyMail.

Le esequie sono state un semplice servizio di un'ora svoltosi presso il Forest Lawn Cemetery di Los Angeles. Il cimitero si trova proprio davanti ai Warner Bros Studios, dove anche la serie Friends è stata girata per ben 10 stagioni. Il luogo giusto dove far riposare le spoglie di Perry, che nella sitcom interpretò il ruolo di Chandler Bing. In quello stesso cimitero sono stati sepolti anche Carrie Fisher, Bette Davis, Stan Laurel, Buster Keaton, Michael Hutchence, Paul Walker, Brittany Murphy e Anne Heche.

Si è trattato, dunque, di una cerimonia molto semplice. Presenti, ovviamente, la madre dell'attore, l'84enne Suzanne Morrison, che non è riuscita a trattenere la lacrime, e il patrigno Keith, 76 anni. Non è mancato neppure il padre, John Perry, 82 anni.

A quanto pare la funzione si è conclusa con una canzone di Peter Gabriel, Don't Give Up. Al momento non è stato riferito se, dopo la cerimonia privata, è prevista anche una celebrazione pubblica.

Il mistero sulla morte

Molto deve ancora essere chiarito sulla causa del decesso di Perry, che ha portato alla formulazione di numerose ipotesi. L'attore è stato trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio e da allora si seguono molte piste. Secondo quanto riferito da Tmz, nella casa dell'attore non sarebbe state trovate droghe e, almeno per ora, non sono stati ancora resi pubblici di risultati degli esami tossicologici svolti durante l'autopsia. Perry aveva combattuto per anni contro le sue dipendenze, ma nella villa non ci sarebbero state tracce di ansiolitici o antidepressivi.

L'influencer Athenna Crosby, che ha pranzato con lui il giorno prima della sua morte, ha raccontato che l'attore era felice, parlava di futuro, dunque esclude la possibilità di suoicidio. Alcuni fan, invece, hanno visto in alcuni post contenenti immagini di Batman pubblicati da Perry una richiesta di aiuto.