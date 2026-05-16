Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti: dall’incontro da ragazzini alle nozze mancate

No, Gerry Scotti non si sposa. La notizia circolata nei giorni scorsi, che sembrava essere riferita al popolare conduttore Mediaset, non ha trovato conferma nelle parole del presentatore. In realtà di nozze ha parlato a sorpresa una delle concorrenti de “La ruota della fortuna”, ma la notizia ha ben presto cambiato forma sui social, interessando Scotti e la sua compagna Gabriella Perino.

Conduttore amatissimo, padre di Edoardo e nonno affettuoso di tre nipotini, Gerry non ha alcuna intenzione – almeno per il momento – di sposarsi: il ricordo del primo matrimonio fallito è ancora troppo doloroso. "Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l'approccio giusto. L'amore c'è, il resto può aspettare", aveva detto mesi fa a Verissimo e la compagna Gabriella sembra essere d’accordo con lui. “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce", ha dichiarato Scotti di recente al Corriere. Ma chi è la donna che da ormai undici anni è al suo fianco?

Chi è Gabriella Perino

Architetto milanese di 61 anni, Perino è una donna estremamente riservata e dal 2011 – anno dell’inizio della relazione con Gerry Scotti – ha sempre cercato di mantenere un basso profilo. Pur restando al fianco del conduttore nei momenti cruciali della sua carriera (come la co-conduzione del Festival di Sanremo 2025), la donna ha preferito restare lontana dal clamore mediatico. Madre di due figli e professionista apprezzata, anche Perino ha alle spalle un matrimonio fallito e proprio questo comune destino avrebbe avvicinato il conduttore a lei.

Come più volte dichiarato da Gerry Scotti, Perino è stata uno dei “la” che ha dato il via alla rinascita emotiva del conduttore dopo la fine del suo matrimonio con Patrizia Grosso, dalla quale Scotti si è separato nel 2009. I due si erano conosciuti quando erano solo due ragazzini, prima che il conduttore diventasse uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo, ma le loro strade si erano separate.

A farli rincontrare non è stato solo il destino ma i loro figli – Edoardo, figlio di Scotti e Beatrice, figlia di Gabriella – che nel 2010 frequentavano la stessa scuola. Dall’incontro alla frequentazione fino al ritorno di fiamma il passo è stato breve e da ormai 15 anni la coppia vive una relazione stabile. E chissà che sulle nozze non ci sia un ripensamento.