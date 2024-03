La gaffe di Madonna al concerto: sgrida un fan che rimane seduto, ma era in sedia a rotelle

Le sedie non portano bene a Madonna di qualsiasi natura esse siano. Già, perché dopo essere caduta rovinosamente da una sedia usata per una coreografia durante un concerto pochi giorni fa, la popstar si è resa protagonista di una gaffe con un fan in sedia a rotelle. L'episodio è avvenuto durante l'ultimo live a Los Angeles e sui social network - da TikTok a Instagram - il video è già diventato virale.

A fine febbraio il Celebration Tour di Madonna ha fatto tappa in Nord America con una serie di concerti, che la terranno impegnata negli States fino a metà aprile. La popstar ha scelto Los Angeles come prima tappa della sua tournée americana, ma nella serata di sabato mentre si esibiva sul palco del Kia Forum davanti a migliaia di fan in delirio è stata protagonista di una gaffe clamorosa.

Cosa è successo durante il concerto

Madonna si è sistemata nella parte centrale del palco, a ridosso dei fan, insieme a un musicista e ha esortato il suo pubblico a partecipare alla performance. "Fatevi questo giro con me!", ha gridato l'artista dal palco mentre ammirava i suoi fan alzarsi in piedi. Una persona del pubblico, però, è rimasta seduta e ha attirato l'attenzione di Madonna, che ha sospeso l'esibizione e si è rivolta al giovane quasi risentita: "Cosa fai seduto tu laggiù?". Poi, sollevando in aria le mani con fare perplesso, ha aggiunto: "Perché stai seduto?".

Il video che circola da ore in rete non svela cosa faccia il fan, ma nel filmato si vede Madonna avvicinarsi ulteriormente al bordo del palco e poi esclamare: "Oh, okay! Politicamente scorretto, mi dispiace". E dopo le scuse la popstar ha provato a salvare il salvabile. "Sono felice che tu sia qui", ha concluso consapevole, però, di avere appena fatto una terribile gaffe. Poi, tornando davanti al microfono per riprendere il concerto, ha concluso: "Oh mio dio...".

Il video virale sul web

Il filmato della gaffe di Madonna con il giovane fan disabile è diventato virale in rete e ha trovato spazio su tutti i siti di informazione non solo americani, ma anche europei soprattutto nel Regno Unito, dove la popstar è molto amata e seguita e vive per la maggior parte dell'anno. "Momento da brividi per Madonna e i fan la criticano, irrispettosa", ha titolato il Daily Mail, bacchettando virtualmente Miss Ciccone. La gaffe della popstar, infatti, non ha fatto solo sorridere ma anche indignare una parte del pubblico, che ha invitato l'artista a non giudicare basandosi sulle apparenze.