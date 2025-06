Gaia Lucariello, chi è la moglie di Simone Inzaghi grande amica dell'ex Alessia Marcuzzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Se c'è una cosa che i tifosi nerazzurri ricorderanno della deludente finale di Champions League è il post che la moglie di Simone Inzaghi, fresco ex allenatore dell'Inter, ha scritto alla squadra e ai tifosi subito dopo la gara di Monaco per annunciare il doloroso addio. " La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti, e non me la sono sentita. Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine ", ha scritto su Instagram Gaia Lucariello, parlando della scelta del marito di lasciare l'Inter e volare negli Emirati Arabi alla guida dell'Al Hilal. Se è vero che dietro a ogni grande uomo c'è una grande donna, la figura di Gaia Lucariello è stata centrale per la gestione Inzaghi.

Chi è la moglie di Simone Inzaghi

Romana classe 1983, Gaia Lucariello è un'imprenditrice nel campo della moda ed è stata una delle prime a lanciare con successo in Italia il noleggio di abbigliamento e accessori - in particolare borse e scarpe - di lusso. Laureata in Scienze della Comunicazione Lucariello ha lavorato per anni nell'azienda di famiglia, sempre legata al mondo fashion, ma poi ha deciso di spiccare il volo come imprenditrice, affittando beni di lusso pret-a-porter.

Quattro anni fa si è trasferita da Roma a Milano per amore del compagno, Simone Inzaghi, sposato il 2 giugno 2018, insieme ai loro due figli Lorenzo e Andrea. La famiglia Inzaghi aveva preso possesso di un lussuoso appartamento in zona Garibaldi con piscina a vista sulla Madonnina, immobile che era stato di Mario Mandzukic, durante il periodo con la maglia del Milan. Una casa che per oltre quattro anni è stata al centro di tutto e che ora, con la partenza per gli Emirati, è rimasta vuota.

L'amicizia con Alessia Marcuzzi

L'amore con Simone Inzaghi era sbocciato nel 2010, quando l'ex calciatore si era lasciato da Alessia Marcuzzi, dalla quale aveva avuto il primo figlio, Tommaso. Le due donne, proprio per il bene del figlio di Inzaghi, sono sempre andate d'accordo e nel tempo il rapporto tra Gaia e Alessia si è addirittura trasformato in amicizia. La showgirl è stata testimonial dell'azienda della Lucariello e le ha fatto persino da testimone nel giorno delle nozze, il 2 giugno 2018. " La famiglia allargata? La teniamo insieme noi donne: io e le mogli dei miei ex, Gaia e Wilma. Siamo coalizzate.

Se dall'altra parte c’è intelligenza e condivisione, diventa tutto facile. Io chiamo prima loro, mica Simone e Francesco", aveva dichiarato Alessia Marcuzzi mesi fa, parlando del rapporto idilliaco con le moglie dei suoi ex.