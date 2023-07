Chiellini, Jo Squillo, Vin Diesel: 7 coppie di gemelli vip che non ti aspetti

Ci sono gemelli che hanno costruito la propria carriera sul rapporto di coppia diventando volti noti insieme. Ma ci sono anche personaggi famosissimi, che hanno un gemello del quale si conosce poco o niente. Qualche esempio? Vin Diesel, Gisele Bündchen e Jo Squillo, che solo di recente hanno parlato dei loro fratelli gemelli o si sono mostrati in pubblico al fianco del familiare, lasciando tutti a bocca aperta. Scopriamo assieme le sette coppie di gemelli meno conosciute dello showbiz.

Claudio e Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini è nato il 14 agosto 1984 a Pisa ma in pochi sanno che ha un gemello, Claudio, che gli somiglia molto. Mentre Giorgio ha intrapreso la carriera sportiva come calciatore, diventando una bandiera della difesa juventina, il fratello Claudio ha preferito la carriera dirigenziale e dopo avere fatto parte dello staff della Juve è passato nella società del Pisa Calcio. L'uno e l'opposto dell'altro. " Io sono un sognatore, Giorgio è più razionale ", ha confessato Claudio in una recente intervista. Insieme i due fratelli gemelli hanno festeggiato diversi traguardi in bianconero e ora che sono lontani (uno in Italia e l'altro negli States) rimangono comunque uniti nonostante i guai giudiziari legati al caso plusvalenze della Juve, che vedono coinvolto anche il gemello del difensore azzurro.

Riana e Radja Nainggolan

Il nome di Radja Nainggolan non è certo sconosciuto agli amanti del calcio. Il giocatore di origine belga ha militato nell'Inter e nella Roma, ma in pochi sanno che ha una sorella gemella, Riana, che ha la sua stessa passione e la stessa dote per il calcio. Nati il 3 maggio 1988 in Belgio, Riana e Radja sono entrambi calciatori e sono cresciuti insieme solo con la madre e altri tre fratelli. " È la persona più importante della mia vita, insieme abbiamo sofferto e gioito. E ne abbiamo passate tante", ha raccontato di recente al Corriere Nainggolan, parlando della gemella, alla quale è unito da un rapporto unico e speciale.

Paola e Giovanni Di Benedetto

Siamo abituati a vederla protagonista in tv e in radio tra programmi ed eventi musicali, ma l'ex vincitrice del Grande fratello vip, Paola Di Benedetto, nella vita privata ha un gemello, Giovanni. Nati l’8 gennaio 1995 a Vicenza, Paola e Giovanni hanno un rapporto speciale che li unisce nonostante le loro vite siano diverse. Lei è un volto noto del piccolo schermo, mentre lui ha una vita normale al di fuori dal clamore mediatico. Oltre alla comune passione per i gatti, i gemelli Di Benedetto sono legatissimi e il pubblico ricorderà la bellissima lettera che Giovanni fece arrivare nella casa del GF Vip 4 a Paola: " Siamo due persone veramente legate non solo dal sangue, ma da qualcosa che è inspiegabile per l'essere umano. Molto spesso basta una singola parola per racchiudere un significato immenso, questa parola per me è grazie, grazie dal profondo del mio cuore ". E sui social i due non mancano di condividere foto e video insieme.

Vin Diesel e il gemello Paul

Sarà per il suo carattere riservato o per il fatto che non fa parte del mondo del cinema come il fratello, ma in pochissimi sanno che Vin Diesel - il celebre protagonista della saga "Fast and Furious" - ha un fratello gemello. Paul è nato il 18 luglio 1967 pochi minuti dopo il fratello Mark (vero nome di Vin Diesel). Nati e cresciuti in California insieme alla madre Delora e il patrigno Irwing, Paul e Vin Diesel hanno intrapreso strade diverse dal punto di vista professionale. Mentre Vin è diventato un attore famoso di Hollywood, Paul ha preferito rimanere nelle retrovie, lavorando nelle produzioni cinematografiche come tecnico. Sebbene non si mostrino spesso insieme - salvo qualche rara foto sui social - si dice che i due gemelli siano legatissimi.

Jo Squillo e la gemella Paola

Jo Squillo, al secolo Giovanna Maria Coletti, è nata il 22 giugno 1962 a Milano e nello stesso giorno è venuta alla luce la sorella gemella Paola, volto meno conosciuto ai fan della cantante e dj. Eppure, Jo e Paola sono unite da un legame profondo, raccontato di recente dalla Squillo durante l'ospitata a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. " È una bella storia di famiglia, faccio fatica a parlarne perché ho perso mamma e papà nel giro di un mese. Mia sorella gemella Paola è la mia famiglia, le voglio molto bene: non è facile attraversare ", ha raccontato l'artista. E le foto mostrate in tv hanno evidenziato l'estrema somiglianza fisica tra le due donne nonostante siano gemelle eterozigote.

Gisele Bündchen e Patricia

Patricia Bundchen è bellissima come la sorella, Gisele, una delle topmodel più famose al mondo, ma solo di recente le due si sono mostrate insieme, fianco a fianco, a un evento pubblico. Le gemelle Bundchen hanno calcato il red carpet del Luz Alliance Gala per la Brazil Foundation a Miami, lasciando tutti a bocca aperta per la loro straordinaria somiglianza. Gisele e Patricia, 42 anni, sono le ultime nate dopo le sorelle Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela e hanno confessato di essere legatissime. " Siamo molto legate, sarà che siamo gemelle. So che mi copre le spalle come io copro le sue. Ci fidiamo ciecamente l’una dell’altra e vogliamo sempre il meglio, questo non ha prezzo ", ha dichiarato pochi giorni fa Gisele. Patricia è anche la manager della top model e supervisiona i suoi affari in Brasile.

Loredana e Raffaella Lecciso

Loredana e Raffaella Lecciso nascono il 26 agosto 1972 a Lecce. La prima è la compagna di Albano Carrisi, mentre la seconda - piu riservata e schiva - è sparita dal piccolo schermo dopo la popolarità raggiunta all'inizio degli anni 2000. Il pubblico conosce bene Raffaella e Loredana Lecciso, che nel 2004 e 2005 sono salite sul bancone di Striscia la notizia come veline ma anche per la partecipazione a programmi come Domenica In, I Raccomandati, Buona domenica e Live! Non è la D'Urso. Mentre Loredana ha scelto la carriera televisiva (anche se ora è meno presente), Raffaele è tornata al vecchio amore, il giornalismo e lavora per l’emittente televisiva Canale 8. Le due donne sono molto legate e sin da piccole hanno un rapporto speciale, che nasce proprio dall'essere gemelle. Sui social entrambe non mancano di condividere scatti che le immortalano insieme felici e affiatate.