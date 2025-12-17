Georgina Rodriguez: "L'anello da 6 milioni di sterline? Era il minimo che Ronaldo potesse fare"

Il 2026 sarà un anno importante per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Dopo dieci anni di fidanzamento il campione portoghese e la compagna sono pronti a convolare a nozze. L'evento - una festa privata per pochi intimi, hanno assicurato i due - si svolgerà con ogni probabilità dopo i Mondiali di calcio presumibilmente a Madeira, isola dove è nato e cresciuto CR7.

Le parole sull'anello

La proposta di nozze era arrivata a sorpresa lo scorso agosto, quando Georgina aveva condiviso la foto del prezioso brillante regalatole da Cristiano: un lussuoso anello del valore di 6 milioni di sterline. Un regalo che oggi, a distanza di tempo, Georgina ha definito quasi "dovuto". Sulle pagine della rivista spagnola Elle, l'influencer ha scherzato a proposito dello strabiliante brillante al suo anulare: " È stupendo. È il minimo che potesse offrirmi dopo dieci anni di attesa (ride). La verità è che, quando mi ha chiesto di sposarlo, era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Ci ho messo un sacco di tempo a realizzare l'enorme pietra che mi ha regalato. Ero così scioccata che l'ho lasciata in camera mia e non l'ho aperta alla luce del sole fino al giorno dopo" . Ma si sa a CR7 piace fare le cose in grande e l'anello non è rimasto da solo a lungo.

Gli altri regali pre-nozze

Il prezioso gioiello, infatti, non è l'unico regalo extra lusso che il campione portoghese ha voluto fare alla sua futura moglie in vista delle nozze. Negli ultimi due mesi Cristiano Ronaldo avrebbe regalato a Georgina una Porsche Taycan elettrica bianca, che ha un costo di circa 90mila euro, borse e abiti firmati Christian Dior e Louis Vuitton (per un valore complessivo di circa 29mila euro) e due orologi di lusso: un Patek Philippe (da 49mila euro) e un Audemars Piguet (del valore di circa 61mila euro).

Regali per un totale di circa 229mila euro che il Daily Mail ha definito "doni pre-matrimoniali normali" per un personaggio del calibro di CR7. Insomma, Cristiano Ronaldo non ha certo badato a spese per la sua Georgina.