Georgina Rodriguez: "L'anello da 6 milioni di sterline? Era il minimo che Ronaldo potesse fare"

Sulle pagine di Elle la compagna del campione ha scherzato sul valore dell'anello, con il quale il portoghese le ha chiesto di sposarlo

I punti chiave

Il 2026 sarà un anno importante per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Dopo dieci anni di fidanzamento il campione portoghese e la compagna sono pronti a convolare a nozze. L'evento - una festa privata per pochi intimi, hanno assicurato i due - si svolgerà con ogni probabilità dopo i Mondiali di calcio presumibilmente a Madeira, isola dove è nato e cresciuto CR7.

Le parole sull'anello

La proposta di nozze era arrivata a sorpresa lo scorso agosto, quando Georgina aveva condiviso la foto del prezioso brillante regalatole da Cristiano: un lussuoso anello del valore di 6 milioni di sterline. Un regalo che oggi, a distanza di tempo, Georgina ha definito quasi "dovuto". Sulle pagine della rivista spagnola Elle, l'influencer ha scherzato a proposito dello strabiliante brillante al suo anulare: "È stupendo. È il minimo che potesse offrirmi dopo dieci anni di attesa (ride). La verità è che, quando mi ha chiesto di sposarlo, era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Ci ho messo un sacco di tempo a realizzare l'enorme pietra che mi ha regalato. Ero così scioccata che l'ho lasciata in camera mia e non l'ho aperta alla luce del sole fino al giorno dopo". Ma si sa a CR7 piace fare le cose in grande e l'anello non è rimasto da solo a lungo.

Ecco cosa prevede l'accordo prematrimoniale tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Gli altri regali pre-nozze

Il prezioso gioiello, infatti, non è l'unico regalo extra lusso che il campione portoghese ha voluto fare alla sua futura moglie in vista delle nozze. Negli ultimi due mesi Cristiano Ronaldo avrebbe regalato a Georgina una Porsche Taycan elettrica bianca, che ha un costo di circa 90mila euro, borse e abiti firmati Christian Dior e Louis Vuitton (per un valore complessivo di circa 29mila euro) e due orologi di lusso: un Patek Philippe (da 49mila euro) e un Audemars Piguet (del valore di circa 61mila euro).

Regali per un totale di circa 229mila euro che il Daily Mail ha definito "doni pre-matrimoniali normali" per un personaggio del calibro di CR7. Insomma, Cristiano Ronaldo non ha certo badato a spese per la sua Georgina.

