Ecco cosa prevede l'accordo prematrimoniale tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sono ancora sposati e già si parla di divorzio. In realtà quella che potrebbe sembrare un'assurdità è un passaggio fondamentale in vista del "sì". Visti gli interessi in gioco, infatti, CR7 ha tutta l'intenzione di mettere al sicuro il suo patrimonio con un accordo prematrimoniale che metta nero su bianco cosa spetta e non all'adorata Georgina in caso di addio.

L'accordo prematrimoniale siglato anni fa

Da anni si parla di presunti accordi economici siglati dalla coppia sin dall'inizio della loro relazione. Quando Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si conobbero nel 2016 a Madrid: lui era già un campione affermato e titolare di un patrimonio invidiabile, lei era una semplice commessa (anche se c'è chi dice il contrario). Nessuno avrebbe scommesso sulla durata della loro storia ma con la nascita della prima figlia Alana Martina e l'arrivo dei gemelli Bella Esmeralda e Ángel, morto subito dopo il parto, la stipula di un accordo si è resa necessaria per tutelare il ricco patrimonio del campione portoghese. La prima firma sarebbe stata apposta da Georgina e CR7 anni fa ma ora, con l'annuncio delle nozze (che si dovrebbero celebrare nel 2026, anno del loro decimo anniversario), l'accordo sarebbe stato ritoccato e al rialzo.

Cosa spetta a Georgina in caso di divorzio

Secondo il canale portoghese TV Guia in caso di divorzio Cristiano Ronaldo sarà obbligato a pagare alla compagna un vitalizio mensile di 110mila dollari per sé e per il mantenimento dei figli, ma non solo. All'influencer argentina spetterà anche la villa di Madrid, situata nel quartiere residenziale La Finca, un immobile di oltre 900 metri quadrati, che è stato stimato 5 milioni di euro. Rodriguez potrà tenere anche l'anello di fidanzamento sfoggiato al momento dell'annuncio delle nozze (il cui valore si aggira intorno a 6 milioni di dollari, secondo quanto riferito dalla rivista Hola!).

Un lascito ragguardevole se si considera che Georgina ha un patrimonio personale che il tabloid britannico The Sun ha quantificato in 10 milioni di sterline nel 2023, frutto dei guadagni derivanti da contratti di moda, sponsorizzazioni e attività sui social media ma soprattutto del contratto milionario stipulato conper la produzione della docu-serie sulla sua vita "Soy Georgina".