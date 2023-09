Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati: le nozze da favola alla Reggia Venaria

Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno detto "sì". La modella riminese, che nel 2017 venne sfregiata al volto con l'acido dal suo fidanzato Edson Tavares, ha sposato il campione di equitazione di Reggio Emilia dopo tre anni d'amore. La coppia si era conosciuta grazie alla comune passione per i cavalli e l'equitazione e dal colpo di fulmine all'altare il passo è stato breve.

La proposta

Il 6 novembre 2022 Filippo Bologni aveva chiesto la mano a Gessica alla fine della sua ultima esibizione alla Fieracavalli di Verona. A sorpresa, il campione di equitazione si era inginocchiato al centro della pista davanti a centinaia di spettatori e aveva fatto la fatidica domanda alla Notaro, ottenendo in cambio un sentitissimo "sì, lo voglio". Dieci mesi dopo Gessica Notaro e il suo principe si sono sposati davanti a cinquecento invitati nella splendida cornice della Reggia di Venaria a Torino.

Le nozze da favola

Della cerimonia nuziale e del ricevimento non si sa molto se non quello che i novelli sposi avevano annunciato alla vigilia: " Saranno nozze disneyane ". La coppia potrebbe aver dato l'esclusiva al settimanale Chi, che mercoledì aveva annunciato le nozze, ma qualche dettaglio sul "sì", celebrato lunedì 18 settembre, è trapelato comunque dai social. A cominciare dall'abito scelto da Gessica Notaro per lo scambio delle promesse, un vestito principesco firmato Atelier Emé con corpetto a cuore in pizzo, lungo strascico, velo tra i capelli e guanti lunghi ricamati. Ha scelto un completo grigio chiaro invece lo sposo che, con i pantaloni fascianti, non ha rinunciato allo stile da cavaliere neppure nel giorno del suo matrimonio. L'acconciatura della sposa è stata invece affidata all'hair-stylist dei vip, Federico Fashion Style, che è anche amico della Notaro, che lo ha voluto al suo fianco nel giorno del suo matrimonio anche nelle vesti di invitato.

Il ricevimento

Gessica e Filippo sono arrivati a cavallo sulle note sinfoniche de "La bella e la bestia" e persino il bassotto della coppia, Nala, è stato vestito a festa con il collare d'onore. A organizzare tutta la giornata è stata la wedding planner Silvia Bettini e dopo la suntuosa cena a concludere il ricevimento è stata la maestosa torta nuziale realizzata dal pasticcere torinese Luca Montersino.

Nessun regalo per gli sposi

Gessica Notaro e Filippo Bologni, che già convivevano da tempo, hanno sorpreso i cinquecento invitati abolendo la classica lista di nozze e optando per un'opera benefica. Gli sposi hanno infatti chiesto ai loro ospiti di sostenere il progetto Agata della fondazione Puzzilli, che ha l'intento di proteggere le donne che subiscono violenze. Un tema che la Notaro ha molto a cuore sin da quando si è trovata lei stessa vittima della violenza choc dell'ex compagno, che la sfregiò con l'acido.