Addio ad Akira Toriyama. Era il papà di Dragon Ball

Ha fatto sognare intere generazioni in tutto mondo con i suoi fumetti manga. L'artista giapponese Akira Toriyama, creatore della celebre serie Dragon Ball, è morto all'età di 68 anni. A darne l'annuncio è stata la casa editrice Sueisha Inc. Il suo fumetto più famoso, pubblicato nel 1984, è diventato negli anni un fenomeno mondiale, da cui sono derivati adattamenti televisivi e cinematografici, nonché videogiochi. Toriyama è deceduto in seguito a un ematoma subdurale acuto lo scorso venerdì 1 marzo. La cerimonia funebre si è svolta in forma strettamente privata solamente alla presenza dei familiari e di pochi amici intimi. La famiglia ha tenuto a precisare che non accetterà regali, offerte, fiori o visite alla tomba di Toriyama e ha chiesto ai fan di tutto il mondo di rispettare questo momento di grande dolore.

Il successo dei manga

Toriyama è diventato celebre non solo per Dragon Ball, ma anche per l'altro manga Dr. Slump, quest'ultimo vincitore nel 1981 del Premio Shōgakukan per il miglior manga shōnen. Oltre ad aver scritto e disegnato tanti altri manga minori, è stato il character designer di molti celebri videogiochi, tra cui Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon, Dragon Ball Legends e Dragon Ball Z: Kakarot. Toriyama è considerato uno degli artisti che hanno cambiato la storia dei manga, in quanto i suoi lavori hanno influenzato notevolmente le generazioni successive di mangaka che hanno infatti citato Dragon Ball come fonte d'ispirazione per le loro opere. Ha inoltre ottenuto il Grand Prix alla carriera nel 2013.

Lo stile dell'artista

Lo stile di disegno di Toriyama porta alla creazione di personaggi molto piccoli e cartooneschi con l'uso di forme principalmente rotonde. Il suo tratto è stato descritto come "molto personale e facilmente riconoscibile" diventando uno dei fattori di popolarità di Dr. Slump e Dragon Ball. Questa sua peculiarità la deve all'influenza che Astro Boy di Osamu Tezuka e il film d'animazione Disney La carica dei 101, che lui ricorda principalmente per l'alta qualità delle sue animazioni, hanno avuto nella sua infanzia. A risentire il suo modo di disegnare non sono solo i personaggi, ma anche i veicoli che disegna appositamente in uno stile cartoonesco sia per ridurre l'ammontare di tempo necessario a disegnarli sia per adattarli alla storia. Per i veicoli inventati si ispira principalmente ai mecha e ama non avere restrizioni particolari sul disegno, mentre trova i veicoli reali più restrittivi da disegnare.

I fumettisti che si sono ispirati a Toiyrama

Moltissimi mangaka sono partiti da Dragon Ball per creare le loro opere e hanno trovato in Toriyama la loro principale fonte di ispirazione. In particolare possono essere considerati suoi discepoli Eiichirō Oda, Masashi Kishimoto, Hiro Mashima, Atsushi Suzumi, Tite Kubo, Kentarō Yabuki e Shinya Suzuki. Nel 2008, Oricon ha proposto un sondaggio sul mangaka preferito dalle persone, con Toriyama arrivato al secondo posto, ma al primo tra i maschi over 30. In un altro sondaggio riguardante il mangaka che ha cambiato la storia dei manga effettuato nel 2010, Toriyama è arrivato secondo dietro solo ad Osamu Tezuka. Grazie al suo lavoro di design nell'ambito dei videogiochi, IGN ha inserito Toriyama al 74º posto nella "Top 100 Game Creators of All Time".