Gino Landi, addio al grande coreografo e regista televisivo

Se n'è andato stamattina all'età di 89 anni nella sua casa romana, il grande coreografo, ballerino e regista Gino Lando. A darne notizia la sua collaboratrice Cristina Arrò, confermando che da tempo aveva problemi di salute. Un vero caposaldo della televisione anni '70 e '80, ma anche per il teatro con cui ha lavorato con grandi nomi come Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini.

Importante anche la sua attività da regista, con al suo attivo moltissimi programmi, da Fantastico a varie edizioni del Festival di Sanremo. Nato a Milano il 2 agosto del 1933 con il nome di Luigi Gregori, ha iniziato a coltivare la passione per la danza sin da piccolo. Venne scoperto da Enrico Macario mentre metteva in scena Bulli e pupe, con cui iniziò la sua carriera, che andando avanti lo portò poi alla coreografia e alla regia.

Già alla fine degli anni '50 ha un grande curriculum da ballerino. Quando è il momento di approdare in Rai inizia subito a fare la regia. Si occupa sin da subito di programmi come Buone Vacanze e Giardino d'inverno, curandone anche le coreografie. La sua carriera viaggia in parallelo anche con quella teatrale e sono molti i successi che ottiene sia come regista ma anche come creatore dei balletti degli stessi spettacoli.

A lui si devono le regie televisive di alcune edizioni del Festival di Sanremo, del Festivalbar e di numerosi spettacoli teatrali in collaborazione con il duo Garinei e Giovannini, come Rugantino o Vacanze romane. Ha curato anche la regia e la coreografia di molte operette al Festival dell'Operetta che organizzava il Teatro Verdi di Trieste, ma anche di opere liriche come Les contes d'Hoffmann di Offenbach, La Rondine di Puccini e Il mondo della Luna di Paisiello.