"Il nostro rapporto...". La paura di Giorgia Soleri per il padre ricoverato

Brutte notizie per Giorgia Soleri. L’influencer e attivista, dopo un breve silenzio sui social, è tornata a parlare con i suoi follower, rendendo noto che il padre non sta bene. Il papà della Soleri è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza ed è ricoverato in ospedale da diverse settimane; le sue condizioni di salute al momento non sarebbero ancora positive e Giorgia ha deciso di raccontare come stanno le cose.

Il racconto di Giorgia Soleri

“In questi giorni mi avete mandato tantissimi messaggi di vicinanza e ci tenevo a ringraziarvi di questo. Speravo che la situazione si risolvesse più velocemente e invece non è così. Pensavate fosse mia mamma però per fortuna non si tratta di lei ma c'entra il mio papà", ha iniziato così il racconto Giorgia attraverso le Instagram Stories. Poi ha proseguito rivelando ai fan cosa è successo nelle ultime settimane: "Mio padre è stato ricoverato un paio di settimane fa, è peggiorato, è stato operato d'urgenza e oggi la situazione non va bene, non è tragica ma non va bene”. È a questo punto che l’attivista ha continuato facendo riferimento al difficile rapporto che ha con il padre: “Sono qua a Milano per questo motivo. Chi mi segue sa che ho un rapporto complesso con mio padre, è doppiamente complicato il momento". Infatti, l’attivista teme di non riuscire a ricucire il loro rapporto prima del tempo: "Ho passato gli ultimi dieci anni della mia vita a essere terrorizzata che il mio papà morisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con lui che è l’unico argomento che nei 12 anni di psicoterapia non sono mai riuscita ad affrontare: il grande trauma della mia vita". Al momento Giorgia si trova a Milano e sta cercando di stare quanto più vicina possibile al padre andando a trovarlo tutti i giorni in ospedale e così ha riferito: “Per questo motivo mi vedete meno presente in questi giorni perché sto cercando comunque di continuare a fare la mia vita pur andando tutti i giorni in ospedale da mio padre. Per cui cerco di non lasciarmi andare, di non pensare al peggio e vedere come va”.

Il passato di Giorgia Soleri

L’ex fidanzata di Damiano ha vissuto la separazione dei genitori quando era molto piccola; infatti, aveva soltanto 4 anni quando il padre è andato via da casa e lei si è trovata a vivere da sola con la madre. Proprio a questo proposito, Giorgia nel corso di un’intervista al Corriere della Sera aveva raccontato: "Che infanzia è stata la mia? Difficile. Nata a Milano, i miei si sono separati che avevo quattro anni. E si sono separati male: mio padre aveva dei problemi (che poi ha risolto), mia madre ha chiesto l’affido esclusivo. Io nel mezzo". Poi ha proseguito: "Cresciuta senza vedere mio padre per anni, mi ero quasi rassegnata quando, qualche settimana fa, lui si è presentato a sorpresa alla presentazione del mio libro. Non credo che si debba parlare di perdono ma di comprensione. I genitori non sono supereroi ma persone normali, che sbagliano, che soffrono, che hanno diritto a essere capiti come uomini e donne".