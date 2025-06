Giorgio Mastrota, l'ex Natalia Estrada, la passione per la cucina, la nuova compagna: chi è e dove vive il re delle televendite

Per anni Giorgio Mastrota è stato protagonista in tv prima come conduttore poi come "re delle televendite". Da tempo, però, era sparito dalla scena pubblica salvo poi ricomparire come protagonista di un programma tutto suo, che lo vede al centro della scena con la sua famiglia. Ogni lunedì su Food Network Mastrota è in onda con "Casa Mastrota", giunto alla seconda stagione, un format che mostra i retroscena della famiglia tra quotidianità e cucina, tanta cucina. Già, perché dopo anni di conduzione e vendite, Giorgio Mastrota si è riscoperto chef amatoriale e in tv è voluto tornare proprio con un progetto dal sapore familiare, dove cucina piatti semplici della tradizione.

La passione per la cucina

Ma dove nasce la sua passione per la cucina? Giorgio Mastrota lo ha raccontato nell'intervista rilasciata a Il Giorno alla vigilia della messa in onda della nuova stagione di "Casa Mastrota". " Mia mamma era casalinga e si occupava lei della cucina. Mio fratello ed io la aiutavamo spesso. Ho imparato tanto guardandola. Oggi cucino da solo ma anche insieme a Flo, perché ci piace condividere questi momenti. Sono un modo diverso per stare insieme ", ha raccontato il conduttore. Le televendite restano il suo core business, ha assicurato Mastrota ma quando si è presentata l'occasione di poter tornare in tv con un progetto basato sulle ricette, Giorgio non ha saputo resistere: " Tutto è nato da un’idea della mia carissima amica Tiziana Martinengo, che è regista e produce con Carlo Previati alcuni programmi su FoodNetwork, e del direttore Gesualdo Vercio. Sapevano che amo dilettarmi ai fornelli e ha pensato fossi la persona giusta per proporre una cucina fatta con amore e alla portata di tutti. I piatti migliori, spesso, sono anche quelli più semplici e io sono molto creativo ".

La storia con Natalia Estrada

Per anni Giorgio Mastrota è stato al centro della cronaca rosa. La sua storia d'amore con la showgirl spagnola Natalia Estrada appassionò il pubblico negli anni '90 e quando il loro matrimonio finì, la separazione tenne banco per mesi sulle riviste scandalistiche. La scintilla tra Mastrota e Natalia scoppiò nel 1992 sul set del programma "Bellezze al bagno", dove entrambi erano impegnati, poi le nozze lampo - celebrate nel 1993 pochi mesi dopo il loro primo incontro - e la nascita della figlia Natalia Junior nel 1995. La crisi, dovuta a reciproche "distrazioni" extraconiugali, li travolse però due anni dopo e nel 1998 la coppia annunciò il divorzio. " È stata lei ad andarsene. Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile, credo. Ne parlavano tutti, chiunque: il passante, l'edicolante, il macellaio", raccontò Mastrota a "Oggi è un altro giorno".

La nuova compagna

Dopo la fine della relazione con Estrada e con la modella Carolina Barbosa, dalla quale il conduttore ha avuto un figlio Federico, Giorgio Mastrota si è risposato con Floribeth Gutierrez, campionessa di sci alpino e alpinista professionista (fa parte della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali) con origini sudamericane, che gli ha fatto scoprire l'amore per la montagna. Dal matrimonio, celebrato nel 2022 dopo oltre dieci anni di fidanzamento, sono nati due figli, Matilde e Leonardo. " Con Flo ho raggiunto la pace con me stesso, sono maturato", h a raccontato di recente il conduttore sulle pagine di Chi.

Dove vive oggi il re delle televendite

Dopo avere vissuto per molti anni a Milano Giorgio Mastrota e la moglie si sono trasferiti a Bormio in provincia di Sondrio " per avere una vita tranquilla ", ha raccontato il conduttore.

A 60 anni voglio stare con i miei figli, mia moglie, fare sport e respirare aria buona"

Inil re delle televendite ha scoperto una nuova dimensione anche grazie alla passione per la montagna e gli sport invernali della moglie. ", ha detto Mastrota parlando di Bormio, dove abita da ormai sette anni.